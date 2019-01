Felipe González deja caer como fruta madura al prochavista Zapatero: "No hay nada que negociar con Maduro"

El expresidente del Gobierno Felipe González Márquez (1982-1996) es una de las voces más autorizadas en España para hablar sobre la situación de crisis que atraviesa Venezuela, un país sometido al yugo chavista.

Este 24 de enero de 2019 es noticia la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acabar así con años de dictadura, encarnada ahora por Nicolás Maduro. González, que en pocos minutos ha pasado por Onda Cero, Cadena SER y COPE, ha dejado claro que la Unión Europea tiene que salir con una postura firme para apoyar el movimiento de la oposición venezolana y, por otro lado, ha sentenciado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, experto en carantoñas varias a Maduro:

Hace años que no coincido con la posición de Rodríguez Zapatero. Promovió el diálogo que ha debilitado a la oposición y ha mantenido a Maduro en el poder. Sobre este asunto no he debatido con él ni media hora sobre sus mediaciones con Maduro. No hay nada que negociar con Maduro.