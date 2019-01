Las heridas de la guerra civil en Radio4G siguen sangrando: Abellán y su ex socio acaban en los juzgados entre gravísimas acusaciones

La guerra civil que estalló en Radio4G está lejos de cerrarse. Mientras las heridas abiertas siguen sangrando, la situación que enfrenta a su fundador y 'alma mater' de la emisora, José Antonio Abellán, con Squirrel Capital, accionista mayoritario, ha acabado en los juzgados entre gravísimas y continuadas acusaciones.

La sorprendente e inesperada salida de Abellán de la emisora que él puso en marcha tampoco ha traído paz al conflicto, que se solucionará por la vía judicial.

El grupo inversor ha denunciado a Abellán en el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos contra el honor y la imagen, delitos contra la propiedad privada (apropiación y distracción de bienes), delitos contra el orden socioeconómico y estafa contable.

Abellán avisa:

Si yo me fuí de Radio4G el viernes (18 de enero de 2019) y el lunes 21 de enero de 2019 ya había una querella interpuesta significa que la pusieron conmigo trabajando aún dentro y sin cobrar, pues el último mes no he visto un duro e iba todas las mañanas

Y es que, tras las contundentes declaraciones que José Antonio Abellán realizó ese viernes 18 de enero de 2019, día que dejó de hacer su programa en la radio que él mismo fundó, y recogidas por PD, la otra parte en este litigio ha alzado la voz.

Squirrel Capital fue el grupo inversor que entró en el capital de la entonces emisora del locutor abulense y lo hizo con una inversión total de 1.400.000 euros, dato que ha podido conocer PD.--Abellán sale por la puerta de atrás de la radio que fundó y denuncia otra conspiración de la COPE--

Los inversores denuncian que han estado sometidos a las "amenazas y chantajes" de Abellán desde que tomaron la decisión de prescindir de, entre otros, la mujer y la hija del comunicador y otros profesionales de su círculo de confianza.

"Nos amenazó con la intención de perjudicar las acciones de Vértice360, porque cotiza en Bolsa", desvela Javier Calvo, asesor jurídico de Squirrel Capital, en conversación telefónica con Periodista Digital. "Las acciones de esa compañía se perjudican solas", responde el abulense.

"Acometimos esa reestructuración con la intención de hacer unos despidos de personal excedente e innecesario que además, no rentaba", añade el abogado en referencia a las sorprendentes marchas de Mara Colás, Sharay Abellán y Rosa García Caro, entre otros.

"Si no tomamos esa decisión, al ritmo que la situación iba, antes de que acabara 2019 la inversión que hizo Squirrel se hubiera evaporado", dice esta misma fuente consultada.

Una situación que resume en las siguientes palabras:

Abellán se defiende. Periodista Digital ha contactado con él para darle la oportunidad de ofrecer su versión de estas denuncias:

Además, el polifacético 'showman' pone en tela de juicio la cantidad aportada por el grupo inversor para reflotar la cadena: "Yo no he visto nada".

SQUIRREL ASEGURA QUE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA PARRILLA PERMITIRÁ LA VIABILIDAD

Calvo asegura que la reestructuración llevada a cabo en la empresa, con las incorporaciones de, entre otros, Javi Pérez Salas, Fernandisco y Albert Castillón, ha provocado que la compañía pase de unas pérdidas superiores de 750.000 euros en 2018 a una viabilidad económica en el presente año con la intención de aumentar la audiencia, la cual se desplomó en un 40% durante la temporada pasada, para aumentar de esta manera los ingresos.

Mientras tanto, el veterano comunicador ha emprendido un nuevo proyecto fuera de Radio4G, tal y como contaba PD, llamado 'La Jungla Radio', el cual se puso en marcha este martes 22 de enero de 2019 para alivio de sus incondicionales.

Abellán siempre defendió la existencia de una 'mano negra', orquestada por la COPE y la Iglesia, para dejarle fuera de circulación debido a los negocios que supuestamente tendría con ellos su ya ex socio, Pablo Pereiro, presidente de Squirrel Capital, que a su vez es el primer accionista de Vertice360.--José Antonio Abellán: "Me pusieron una pistola en la cabeza en la M-30, pasé miedo por mis hijos"--

Su portavoz descarta ese extremo de manera tajante: "Lo de la mano negra de COPE es una obsesión de Abellán porque Squirrel no tiene ninguna relación con la Iglesia. Se le explicó que nuestra inversión no era para que siguiera haciendo lo que había hecho hasta ahora, sino para la viabilidad de Radio4G."--José Antonio Abellán denuncia amenazas a punta de pistola y señala a "los tres mafiosos" de la COPE--.

Pero Abellán, fiel a su estilo, recoge el guante y avisa:

"Que vaya Pablo Pereiro a la redacción de Periodista Digital mañana y pruebe con datos que lo que yo digo no es cierto. Si lo prueba, me comprometo a darle cinco millones de euros pero si no, me devuelve mi emisora"