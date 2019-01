José Ramón de la Morena y Pepe Domingo Castaño rompen en antena con un silencio que ha durado años

Aunque los medios pusieron el foco y los titulares en la charla que el ex presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo con José Ramón de la Morena en Onda Cero, durante el transcurso de la III Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, aquella noche acaeció otra entrevista que tiene su interés y su aquel, sobre todo para los amantes del medio radiofónico.

Y es que, dos antiguos compañeros, en los tiempos de la SER, se 'reencontraron' en las ondas tras unos cuantos años de 'silencio'.

Pepe Domingo Castaño era uno de los premiados por la APDM, cuyo presidente es el periodista deportivo José Damián González.

Cuentan testigos directos a Periodista Digital que los enviados de Onda Cero propusieron al presentador de 'El Transistor', José Ramón de la Morena, una conexión con el veterano comunicador, encargado de las publicidades y animaciones en el 'Tiempo de juego' de la COPE'.--Paco González reconoce tener poco trato con de la Morena: "Ahora no tenemos mucho contacto, la verdad"--

Y fuentes presenciales consultadas por este medio aseguran que el polifacético gallego, al principio, estuvo dubitativo a hablar en antena en el programa de su excompañero, aunque luego se decidió por aceptar la invitación y se mostró encantado.--De la Morena: "La marcha de Paco González y los demás se reduce a dinero"--

De la Morena y Castaño llevaban muchos años sin mantener una conversación más o menos normal.--Pepe Domingo Castaño, otro adiós en la Ser: 'Pase lo que pase, seguiré a Paco González'--

La marcha de gran parte del antiguo equipo de deportes de la SER, que entonces se encargaba del 'Carrusel Deportivo' en la radio de PRISA, capitaneada por Paco González, y a la que pertenecía Pepe Domingo, a la COPE, provocó el distanciamiento de ambas partes.--La Ser prohibe a Pepe Domingo Castaño saludar a Paco González, pero el locutor de Carrusel Deportivo desafía de nuevo a la cadena--

De la Morena continuó unos años más en la SER haciendo 'El Larguero', la casa con la que González, Castaño y compañía acabaron a palos, hasta que finalmente decidió aceptar la oferta de Onda Cero.--Manolo Lama: "El día que echaron a Paco González fue mi peor momento como periodista. Fue un error monumental de la Ser que ya han pagado algunos directivos"--

El paso de los años todo lo cura y el hecho de que quizás ya ninguno de los que vivieron aquella batalla milite en la SER puede que haya ayudado al 'reencuentro'.

La conversación se desarrolló en estos términos y en ella se palpó que ambos habían enterrado definitivamente el hacha de guera y que tan solo recordaban los buenos momentos vividos en Gran Vía, 32, sede de la cadena de PRISA:

Pepe Domingo Castaño: Hola Joserra ¿cómo andas?

José Ramón de la Morena: ¿Qué tal Pepe? Felicidades

Pepe Domingo Castaño: Oye, te he nombrado (en el discurso de agradecimiento). Entre todos de los que yo he aprendido algo.

José Ramón de la Morena: Bueno, yo aprendí de ti porque yo cuando llegué a la SER fuiste de los primeros con los que aprendí. Estabas tú, Roberto, Soria, Brotons...

Pepe Domingo Castaño: Paquito (González)

José Ramón de la Morena: No, Paco llegó después. El primero que llegó fui yo. ¿Cuantos premios llevas?

Pepe Domingo Castaño: No lo sé, algunos premios te los dan por eliminación y porque cuando te los dan ya te queda poco de carrera radiofónica, te los dan pues no vas a decir que no

[...]

José Ramón de la Morena: Sigues cantando, escribiendo, ¿alguna poesía?

Pepe Domingo Castaño: Escribir si escribo, pero es tan malo lo que escribo, que no lo tiro, pero solo lo guardo. El otro día encontré un poema del motivo del aniversario de mi mujer cuando nos conocimos. Debía estar inspirado ese día.

[...]

José Ramón de la Morena: Pepe, me alegro, que te siga sonriendo la vida y me quedo con los mejores años que vivimos juntos.

Pepe Domingo Castaño: Es con lo que hay que quedarse, con lo mejor, lo peor se olvida. Gracias por recibirme en tu 'Transistor'

José Ramón de la Morena: Nunca he dejado de recibirte. Muchas gracias