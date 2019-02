Carlos Herrera: "Rosa María Mateo usa el mismo método que Tezanos"

De pena (Rosa María Mateo cede el plató de TVE al sicario de Maduro para que haga propaganda de la dictadura chavista)

La administradora única provisional de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, ha admitido este jueves que las audiencias de TVE son "flojas", si bien ha defendido que ahora es una televisión "mucho más libre" que ofrece información política "absolutamente aséptica" (Los 1.000 millones que los españoles pagamos al año para que la 'soviética' Mateo convierta TVE en Telesur).

Así lo manifestó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en la que detalló las cuentas de la corporación pública para este año.

"Las audiencias usted dice que son flojas. Pues es verdad, no tenemos unas audiencias muy grandes, pero lo que me llega a mí de la gente de la calle es que cómo gustan ahora los telediarios. No es un baremo fiable, pero es lo que dice la gente de la calle".