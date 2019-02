Losantos se toma a guasa el apoyo de Cebrián a Soraya: "Pero si no ha podido ser ni presidente de la RAE"

Federico Jiménez Losantos se ha tomado a chacota la reunión 'secretísima' entre la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el exconsejero delegado de PRISA y fallido candidato a presidir la Real Academia Española de la Lengua, Juan Luis Cebrián -Soraya y Cebrián, 'cazados' en un reservado: "Cuenta con mi apoyo si vuelves a la primera línea política"-.

Este 1 de febrero de 2019, en su editorial de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) ha sido muy irónico con el encuentro que ha destapado Okdiario y con la influencia que a día de hoy tiene Cebrián, más ocupado y preocupado en presumir de pareja -Juan Luis Cebrián se pone cursi y se va a la prensa rosa a contar su amor con la rumana Mihaela Mihalcia-.

Apuntaba Losantos que:

Soraya vuelve con otro del más allá, Janli, Juan Luis Cebrián, Janli de Miki (la actual pareja del ex de PRISA, Mihaela Mihalcia), los que aparecen allí en Vanity Fair y ahora aparece con 'Chucky' Soraya. Y además lo han hecho para que se les vea juntos porque ir al Wellington, aunque no haya empezado la temporada taurina, eso es para que en Madrid te vean, te graben y sepan lo que dices porque si no te quedas en una casa y así no hay nada que comentar. Tú no vas a decir que vuelvo a la política y preguntarle a Cebrián, como si fuera Javier Monzón, que cómo me vais a tratar. Palabra que esto es lo que pasó ayer.