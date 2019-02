La angustiosa petición de Carlos Herrera en directo a un colaborador y amigo desaparecido

Se le notaba ciertamente nervioso este martes 5 de febrero a Carlos Herrera en la franja matinal de las 7 de la mañana. Los oyentes de Herrera en COPE eran ajenos a lo que estaba ocurriendo pero algo inquietaba a los responsables y al conductor del programa (Carlos Herrera: "Rosa María Mateo usa el mismo método que Tezanos").

A las 8 de la mañana, y durante el comentario editorial, Herrera decidía hacer público el motivo de su preocupación: el colaborador habitual de su programa, y amigo, el periodista Jorge Bustos permanece a estas horas desaparecido:

"Un llamamiento, no sabemos nada de Jorge Bustos . Tenía que haber estado aquí a las siete y media de la mañana y no se ha presentado. No tenemos manera alguna de contactar con él. Jorge es una persona seria. Por favor, si alguien sabe algo o cómo y de qué manera contactar con él que lo diga".

La cosa no iba en broma porque ningún miembro del programa decía una palabra más a lo dicho en antena (Herrera firma con los agentes sociales acuerdos laborales y económicos).

Jorge Bustos, director de Opinión de el diario madrileño El Mundo, es colaborador de Carlos Herrera desde el año 2015 (Carlos Herrera: "Lo de los bautizos civiles del PSOE es una perfecta gilipollez"), y no es esta la primera vez que le ocurre esto mismo: no aparecer por la COPE a la hora prevista.

Pocos minutos más tarde, se confesaba en Twitter el periodista, culpando al despertador:

Y es que no es la primera vez que le ocurre a Bustos lo de quedarse dormido y no aparecer por la COPE...

Que me he quedado dormido, damas y caballeros. Y duermo siempre con el móvil apagado. Que nadie se preocupe que no me he ido a Bruselas. Agradezco a @HerreraenCOPE su sincera preocupación, que ha mantenido a mi familia en vilo hasta la feliz conclusión de la aventura. Ahora café.