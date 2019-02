Carlos Alsina deja con el culo al aire a Quim Torra con un chorreo de preguntas que no sabe responder

Torra no sabía si levantarse e irse. "¿Toma usted alguna decisión sin preguntar a Puigdemont?". Carlos Alsina ha empezado fuerte su entrevista a Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, que ha tenido que sudar para contestar al interrogatorio que le ha hecho el periodista de Onda Cero, según recoge PD.

"Una obra maestra del periodismo", ha calificado Arturo Pérez-Reverte, una de las muchas voces que han aplaudido la entrevista en las redes sociales.

El president Torra ha defendido el derecho de autodeterminación y el "mandato" de los 2 millones de catalanes que votaron por la independencia en el referéndum ilegal". Por su parte, Alsina le ha invitado a defender sus objetivos legalmente a través de una reforma de la Constitución. "No tengo la mayoría", ha respondido Torra. "Consígala", ha espetado Carlos Alsina.

Torra ha sacado a relucir una encuesta del diario Ara en la que, supuestamente, el 80% de los catalanes quieren votar. "¿Qué se preguntaba en esa encuesta?", decía Alsina. "Seguro que lo sabe, porque en las preguntas suele estar la trampa: la pregunta era si 'está usted a favor de un referéndum acordado..."

Torra ha seguido con su argumento insistiendo en que quiere "un referéndum como el de Escocia". "Escocia es una nación", ha matizado Alsina. "¿Nosotros no somos una nación?", ha replicado Torra. "Sabe usted que no, que en el estatuto pactado por Zapatero y Mas no está reconocida como nación, sino como una nacionalidad en forma de comunidad autónoma".

"Si usted va a los textos legales...", ha dicho Torra. "¿En cuál quiere que me fije? ¿En la encuesta de un diario independentista?", ha respondido Alsina, que le ha reprochado que "esté dedicando toda su acción política a arrebatarnos a los españoles nuestro derecho a decidir sobre la nación española. El problema no lo tienen con el gobierno español, ni con el actual ni con el anterior, sino con la sociedad española".



Máxima tensión entre Alsina y Torra por el juicio por el 1-O

Sobre el juicio que comenzó este martes en el Tribunal Supremo, Torra lo ha calificado de "juicio farsa" y ha dicho que es una "causa contra el independentismo" y que "persigue ideas".

"Si fuese una causa contra el independentismo debería estar procesado usted. ¿Está procesado?", ha preguntado Alsina. "Algunos políticos lo piden", ha respondido Torra. "¿Y? ¿Está procesado?", ha insistido el locutor.



Alsina a Torra: "Dialoga poco con el resto de presidentes autonómicos"

Alsina, por último, le ha preguntado por su conocimiento de España y si ha mantenido relación últimamente con otros presidentes autonómicos. Torra ha confirmado que nunca ha hablado con Garrido, Puig, Page, Lambán, Díaz...

"Podemos decir que usted dialoga poco con el resto de presidentes autonómicos", ha dicho Alsina. "Yo explico el derecho de autodeterminación en cualquier sitio", ha contestado Torra. "¿En el Senado, por ejemplo?", ha zanjado Alsina.