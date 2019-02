Esto es lo que pasa cuando un independentista sale de la zona de confort de sus medios subvencionados: 'supremo' ridículo de Quim Torra ante Carlos Alsina

Ha quedado desnudo. Habría que ser muy miope o muy independentista para no reconocer que la idea de Quim Torra, aprovechando que ha visitado la capital de España para asistir al juicio a los responsables del 'procés', de concender una entrevista a Carlos Alsina ha sido horrenda para sus intereses.

Y es que el presidente de la Generalitat solo ha podido agarrarse a una hilarante encuesta del diario secesionista ARA para solidificar un discurso, el suyo, que hacía aguas.

Cuando entrevistas a un personaje tan controvertido como dañino para el interés general siempre se corre un riesgo. El peligro de no acertar con las preguntas puede provocar un blanqueo del personaje.

Es la acusación que muchos le hicieron a Jordi Évole tras verse con el sátrapa Nicolás Maduro en Venezuela. La entrevista es siempre necesaria, pero si el discurso del entrevistado se impone, el entrevistador derrapa.

Pero eso no le ha pasado a Alsina. Fiel a su estilo, frío, sin perder la compostura, sabiendo que en una entrevista, como en un combate de boxeo, hay que esperar su momento para no entrar en las mil y una trampas que el independentistas proponía, ha sabido desmontar con paciencia una argumentación a la que, sin embargo, pronto se le vieron las primeras costuras.

El locutor aprovechó que Torra se agarraba como una lapa una y otra vez a la mencionada encuesta del diario ARA, por la cual hasta el 80% de los catalanes estaría de acuerdo con un referéndum acordado, para martillearle con la siguiente pregunta: "¿Cual era la pregunta que se hacía exactamente a los encuestados?".

Torra intentaba irse por las ramas, pero el locutor de Onda Cero ya no soltó la prensa consciente de que había encontrado un punto débil del rival.

Alsina: "¿Qué se preguntaba a los encuestados en la que usted se basa?"

"Entiendo que usted se la sabe. Es muy importante saber qué se pregunta a los encuestados".

¿Está usted a favor de un referéndum acordado, qué es un referéndum acordado?

Torra: Pues como lo que hizo Escocia

Alsina: Ya, pero Escocia es una nación, según el ordenamiento jurídico del Reino Unido, y Cataluña una comunidad autónoma, según el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.

¿Usted está a favor de un referéndum acordado previa reforma de la constitución y por tanto previa consulta al pueblo español para su reforma?

Pero le digo más, según esa encuesta de la que tanto me habla, el 35% de los votantes de Ciudadanos y el 24% del PP estarían a favor, son datos sorprendentes, la verdad

Otra cosa, pero usted no me ha mencionado la encuesta de El Periódico que dice el 43% está a favor del referémdum, pero de esa no me habla