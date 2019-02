Carlos Herrera, sin medias tintas contra Sánchez: "Hay granitos más blandos que la cara que tiene este individuo"

Carlos Herrera le ha sacudido la del pulpo este 19 de febrero de 2019 a Pedro Sánchez por ir poco menos que de víctima por haber tenido que convocar anticipadamente las elecciones generales.

El director de 'Herrera en COPE' le ha puesto los puntos sobre las íes al presidente del Gobierno asegurando que no puede tener tanta caradura e incluso llega a poner un sími perfectamente inteligible, que hay rocas de granito que se muestran más blandas en comparación con el rostro del 'okupa' de La Moncloa:

Recordó que Sánchez no ha renunciado en ningún momento al apoyo de los independentistas:

Y recalaca que:

Y no ha negado que fuera a dar el indulto porque cuando le preguntaron, "¿usted indultará...?", dice: "Hombre, espérese a que salgan o no salgan..." Eso tiene razón. Es decir, la presunción de inocencia... Pero si tú quieres dejar claro que no vas a indultar, dices, en el caso de que sean condenados, pues yo no me voy a oponer a los tribunales o no voy a corregir lo que digan los tribunales. Y eso no lo dijo, que es otro mensaje a aquellos con los que podía pactar.