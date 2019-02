Julia Otero se pone de los nervios con el repaso que le metió Guerra a Évole y su contundencia a la hora de hablar "del golpe de Estado" en Cataluña

Julia Otero tiene un disgusto de los gordos con la claridad y la contundencia con la que Alfonso Guerra habló ante Jordi Évole el pasado domingo 17 de febrero de 2019.

El ex vicepresidente de gobierno se mostró especialmente firme ante el desafío independentista catalán, hablando con una dureza contra todos aquellos responsables de haber perpetrado lo que él llamó claramente "un golpe de Estado" que habrá escocido a muchos dirigentes actuales de su partido, especialmente al presidente Pedro Sánchez.--Guerra desenmascara a un Jordi Évole más envuelto en la estelada que nunca: "¡No suelta usted lo de Cataluña! Será que tiene que justificarse ¿eh?--.

Otero, como representante de esa clase mediática muy afín al socialismo y a la izquierda, no entiende que Guerra sea tan beligerante contra los Puigdemont, Junqueras y compañía.

No me gusta nada la cultura del “zasca”… aunque reconozco que alguno me llevé con Guerra. Y alguna respuesta hiriente. Pero hay que agradecerle a Alfonso Guerra que haya venido a Salvados después de 11 años. #GuerraEnSalvados