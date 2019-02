Losantos estalla ante la gran pifia en 'Manual de Resistencia': "Son analfabetos Sánchez, Lozano y el Grupo Planeta"

Federico Jiménez Losantos ha estado soberbio este 20 de febrero de 2019 en su editorial de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) comentando la tremenda pifia que lleva el libro de Pedro Sánchez, 'Manuel de Resistencia', confundiendo al autor de la famosa cita 'Decíamos ayer', de Fray Luis de León, atribuyéndosela a San Juan de la Cruz en la página 48 del texto biográfico.

El director de 'Es la Mañana de Federico' no se paraba en barras:

Aquí estamos ante tres niveles de analfabetismo y uno de estupidez traidora o vanidosa. Primero, la cita es 'Decíamos ayer' y esa manera en que empezaba Fray Luis de León, que no San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz jamás dio clases en Salamanca. No tenía nada que ver. Si hay dos personajes literarios que nada tienen que ver, coinciden algunos años en la vida, son Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, empezando porque uno era fraile y tenía una leche de mucho cuidado y el otro era un santo, un místico, el mejor poeta quizá de la lengua española. El otro no le anda casi a la zaga, aunque no alcanza su nivel.