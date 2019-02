Verstrynge insulta al Rey en el programa de Buenafuente con risotadas del público: "Los tontos caen por la boca"

Nunca se había visto un juicio donde una televisión pública haga semejante despliegue en defensa de los acusados en un proceso judicial como el que está haciendo TV3 con los acusados por el ‘Procés'.--Esta 'estrella' de TV3 llama "puta" a Inés Arrimadas y la invita a quedarse en el barrio rojo de Amsterdam--

Por TV3 sólo se escuchan voces para decir o independentistas y amiguetes para decir que el juicio es irregular, que el juicio es una farsa o una pantomima o el aún más letal sector ‘buenista' a decir que el juicio es un error porque debe resolverse todo por el diálogo obviando el detalle de un incumplimiento de ley.

El último en apuntarse ha sido una triste sorpresa, el juez Joaquim Bosch. Triste sorpresa porque aunque la ideología de Bosch era de sobra conocida (no en balde Pablo Iglesias le ofreció ir en las listas de Podemos), se le consideraba un juez garantista y, por tanto, al menos un defensor de la supremacía de la ley.

Sus intervenciones en ‘Al Rojo Vivo' en los momentos más duros del Procés apuntaban en esa dirección. Además Bosch no deja de ser un juez que conocía bien tanto al juez Marchena como, en especial, al juez Pablo Llarena, del que fue alumno.--La babosa tropa de la TV3 encabezada por Rahola jalea al golpista Turull: "Se han comido al tribunal con patatas"--

Pero Bosch no estaba esta vez en ‘Al Rojo Vivo' de La Sexta, estaba en ‘Preguntes Frequents' de TV3 y, nuevamente, dijo lo que los responsables de esa cadena querían oír "¡No es delito proclamar la independencia!" (es curioso, se diría que disolver un Estado sin consultar al conjunto de su ciudadanía no parece muy legal).

Incluso cuando la presentadora colocada por Buenafuente, Cristina Puig, le sugirió que los acusados a lo mejor no habían cometido rebelión, pero podían haber cometido otro delito como prevaricación o desobediencia, Bosch parecía incómodo ("...Bueno, desobediencia no..."), evitando pronunciar esas palabras, como si fuera con la idea de que no podía decir una sola palabra en contra de los acusados en TV3. Todo lo más, sugirió que a lo mejor habían incumplido las resoluciones del Tribunal Constitucional.--La sucia candidatura secesionista que vende Pilar Rahola en TV3 tras su brutal subida de sueldo--

¿Cuál es la solución de Bosch? "El diálogo y la mediación. Pido soluciones consensuadas como Escocia y Quebec". (Es una pena que tras la palabra ‘mediación' no agregara la palabra ‘mediación internacional', sólo le faltó eso y le ofrecían un hueco en las listas de Puigdemont).--Así manipuló la vergonzosa TV3 la entrevista de Alsina a Torra para intentar tapar el vapuleo que sufrió el dirigente secesionista---

También le preguntaron cuál fue el error del 1 de octubre de 2017. ¿Algún reproche hacia Puigdemont y su gente? No. Eso ya lo dirá en La Sexta, donde sí los ha criticado, en TV3 se dirige a otro público y Bosch se adapta a lo que la gente quiere oír:

"Mi impresión es que Rajoy no exploró la vía política. (...) La respuesta ha sido muy dura por parte del Estado (...) La ley no puede ser una camisa de fuerza. Pero el derecho a decidir se debe regular de maneras legales. Y se podría hacer sin cambiar la Constitución".

La cara de satisfacción de la presentadora fue de euforia al oír esas palabras, "¡alguien que es claro de una vez!".

Atentos al argumento de Bosch para decir por qué podía producirse el referéndum de independencia:

"Si hay ayuntamientos que pueden hacer referéndums para cambiar el color de la plaza del pueblo o para cambiar la fecha de las fiestas patronales. Es evidente que se puede hacer un referéndum para saber lo que piensa la sociedad catalana".

Si Bosch no es capaz de entender que el color de una plaza atañe a los habitantes de ese pueblo, mientras que la configuración del Estado, atañe a toda la ciudadanía del Estado y lo que los independentistas quieren es disolver un Estado cercenando el ‘derecho a decidir' del resto de los españoles, su idoneidad para dictar sentencias quedaría un tanto cuestionada.--Burlas en TV3 contra los fiscales del juicio del procés: "Su acusación es como culpar a Kennedy de haber lanzado su cabeza contra las balas"--

En todo caso si está haciendo referencia a los referéndums consultivos, tiene razón, son perfectamente legales con esta Constitución y basta algo tan simple como que lo avale el Congreso de los Diputados (como hizo con el referéndum del Estatut, que no lo convocó el Parlament, sino el Congreso del Estado, aunque los indepes acostumbren a omitir ese dato).

En el programa también fue entrevistado Daniel Innerarity, asegurándose que era el relator que había pedido, entre otros Pablo Iglesias y que aprovechó su intervención para poner a caer de un burro al Rey Felipe VI, uno de las figuras más despreciadas y ridiculizadas a diario por TV3 en su calidad de Jefe de Estado de España.

Pero las palabras de Innerarity se quedaron cortas en comparación a las de Jorge Verstrynge, que intervino después para dejar claro lo tonto que le parece a él el Rey Felipe VI:

"El Rey dijo que la democracia no está por encima de la ley, yo creo que sí, la democracia está por encima de la ley". Pero el pobre es que no se dio cuenta de que si la democracia está por encima de la ley. El rey está por encima de la ley.¡ Los tontos caen por la boca!"

Fue oír la palabra "tonto" y el público TV3, al que tienen bien amaestrado, soltó sus risotadas. Llevan varios días diciendo que las palabras del Rey eran una injerencia en el juicio y tal. Lo que parece difícil es escuchar una sola palabra en TV3, televisión pública, sobre el Rey que no sea para despreciarle. (Ferrán Sáez, también en TV3 lo llamó ‘patético' y ‘simple').

Por lo demás, Vestrynge siguió con sus planteamientos habituales, que el populismo es bueno, que fue una tragedia mundial que desapareciera la URSS, que los sistemas parlamentarios representativos no son democráticos... etc.

En realidad nada de eso le interesaba a Cristina Puig, que lo que quería era que siguiera rajando de la monarquía española, que es lo que le mola a ella y a sus jefes, por eso dijo "Jorge Vertrynge tiene una teoría sobre el 23-F y la implicación de la monarquía, pero nos la va a contar después de la publicidad"

Dejando al margen que Cristina Puig ahí parecía poseída por Julián Lago, ante semejante introducción, pensábamos que Verstrynge, que era secretario general de AP nos iba a desvelar algún dato súper-secreto, alguna confidencia de Fraga o algo así que desvelara lo que corrobore la hipótesis que siempre han querido oír ultras, separatas y antisistemas : que el 23-F fue un montaje del Rey Juan Carlos (en estos igual desde Vox a CUP están de acuerdo).

Así lo aseguró Jorge Verstrynge pero... ¿Cuál era su prueba? ¿Su gran testimonio? "Tachán": El libro de Pilar Urbano. Un poco decepcionante. Por no decir que Urbano tiene dos libros sobre el 23-F que vienen a sostener cada uno lo contrario del otro. Ahora bien cada libro dice lo que el público de la época en que salió quería escuchar.

Verstrynge sobre Podemos

Casi que lo más ameno de la intervención de Verstrynge en TV3 fue su diagnóstico de Podemos, reconociendo que él participó en la gestación de aquel partido político en la Complutense:

"A mí me perseguía Monedero, que era compañero mío como Carolina Bescansa, y me decían "tienes que venirte a las reuniones, que estamos haciendo unas risas, etc" (...) Yo no quería, he comprendido que tu grado de felicidad en la universidad es inversamente proporcional a tu presencia en el departamento. Yo terminaba mis clases y me iba. Y me dicen "que va a surgir un partido". "El 15-M y Podemos". Muchos de ellos eran alumnos míos, otros eran colegas míos. Pero eran un grupo de 9 o 10 personas que eran iguales entre sí. No se dieron cuenta de que cuando forman un partido político siempre hay un liderazgo. Y el hecho de ser borrados ha sentado muy mal a algunos. El hecho de Errejón no tiene perdón".

Tampoco podía faltar que Verstrynge atacara un poquito a PRISA, el grupo mediático más odiado por ambos extremos (y en ambos ha militado Verstrynge), que además criticó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena:

"La noche electoral de las municipales de 2015, Pablo Iglesias va a mitin de Manuela Carmena a felicitarla, pero Manuela Carmena no apareció en el mitin de Podemos, Carmena es esa especie de la ‘gost divin' de la SER, del diario El País, que se creen descendientes de la pantorrilla de Júpiter y de que se les debe todo. ¡Pues yo no!"

"¡El pueblo adora a Pilar Rahola!"

En cuanto a Pilar Rahola, con sección fija en ‘Preguntes Frequents', ya no dice nada que sorprenda, pero merece la pena desatacar la forma en que Cristina Puig la presentó:

"¡Ahora entra Pilar Rahola, que no sé si es pueblo, pero el pueblo la adora!".

Pues para adorarla cuando se presentó de candidata a la alcaldía de Barcelona no la votó ni el tato (0 concejales la lista del Partit per la Independencia que encabezaba ella). Pero TV3 es TV3.