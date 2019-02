La separatista RAC1 le mete un gol a Vicente del Bosque que acaba haciendo un guiño a los políticos golpistas

Le han metido un gol por toda la escuadra o bien le han dejado en fuera de juego. Sea como fuere, el caso es que el bonachón de Vicente del Bosque se ha prestado a la aviesa propaganda separatista que le han utilizado a su mejor capricho para dar la imagen de que todo un símbolo como fue el exseleccionador español de fútbol no ve con buenos ojos que se esté produciendo el juicio a los políticos golpistas después de lo sucedido el 1 de octubre de 2017.

Del Bosque se prestó a una larga entrevista en Rac1 donde prácticamente toda la conversación pivotó sobre el fútbol y los clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid hasta que el presentador, Roger Saperas, supo meterle en el brete de preguntarle por el juicio del 1 de octubre y el técnico no tuvo los reflejos para salir por la tangente:

Sigo el juicio, pero no quiero opinar mucho porque no tengo por qué posicionarme. Pero estoy al tanto de todo y sigo todo con mucho dolor. Me encantaría que esto no estuviera pasando.