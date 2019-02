Carlos Herrera: "Piqué, un poco cretino, aprovechó para mostrar su lado más demagogo"

Un patoso con más talento de cintura para abajo, que para arriba (Piqué se mete en otro lío supremo: "Menos habla del VAR y más del juicio injusto a los presos políticos").

Concluido el clásico entre el Real Madrid y el Barça, en el que jugaron mejor los blancos pero ganaron 0-3 los azulgranas, y en lugar de hablar de fútbol, Gerard Piqué dijo este 27 de febrero de 2019 que si se le dedicara "el mismo tiempo" a hablar del "juicio injusto" del 'procés' en vez del VAR "las cosas irían mejor".

Carlos Herrera, que no deja pasar una y las pilla al vuelo, no ha querido dejar pasar las declaraciones del jugador del FC Barcelona, en relación con el juicio del 'procés', hechas en zona mixta tras el partido.

Este jueves, a primera hora, la estrella de la COPE se ha dirigido directamente a Piqué y le ha dedicado unas palabras 'cariñosas':

"Gerardo Piqué aprovechó para mostrar el lado más demagogo y provocador que tiene. Un poco cretino, si me lo permiten ustedes, diciendo que: 'si las teles hablasen menos del VAR y más del juicio injusto a los presos políticos, puede que todo fuese mejor'. Pues te voy a dar la satisfacción querido... Vamos a hablar del juicio, a lo que tú llamas presos políticos, que son presuntos delincuentes, y además, presuntos delincuentes de una envergadura notable. Yo no sé si son culpables o no lo son. Tengo la sospecha de que sí, pero eso lo va a decidir un tribunal. Por cierto, que está actuando con una prudencia de libro".