El contundente diagnóstico de Carlos Herrera sobre 'Masterchef' Tezanos: "Se le ha ido la pinza"

Carlos Herrera diagnostica este 1 de marzo de 2019 el mal que aqueja al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, José Félix Tezanos. En su editorial de 'Herrera en COPE', el periodista no se ha cortado un pelo:

Ayer se le fue la mano completamente a Tezanos, toda la pinza entera y... Yo no sé ya si, incluso, malversando fondos públicos porque si esto se lo pagará él todavía, pero bueno, utiliza el dinero de todos para hacerlo. Y ya disparó las previsiones de voto para el Partido Socialista. Nada menos que al 33%. Eso significa, con lo que le ha dado al resto, que no llega ni a la mitad, el que más se acerca al PP y está más lejos de la mitad, bueno... Podría formar un gobierno de mayoría absolutísima con Podemos.

Mete el miedo en el cuerpo a Sánchez recordando sus 'vaticinios' en Andalucía:

Detalla Herrera unos datos clarividentes:

El recuento de votos resulta muy curioso porque fíjense ustedes los detalles de este sujeto dedicado a la propaganda del Partido Socialista: el 29,5% de los electores, que era cuestionado, que él le ha preguntado, que ha sondeado, dicen que votó a Sánchez en el 2016. A Sánchez en el 2016 no lo votaron más del 22,6% de las personas. ¿De dónde sale el resto? Bueno, si hay tanta gente que dice que recuerda que votó a Sánchez, eso significa que has de ponderar la intención directa de voto, que es lo que tú publicas. Pero no lo ha ponderado. No hay cocina. A pelo. Y venga. Y se ha cortado con el 33%, podía darle el 40%, total...