Rosa Díez estalla ante las patochadas sectarias de Pedro Sánchez: "Es un farsante y una vergüenza de presidente"

La fundadora y la que fuera presidenta de UPYD, Rosa Díez, le ha dado para el pelo este 1 de marzo de 2019 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su última patochada, la del viajecito a Francia para rendir honores a Manuel Azaña y a Antonio Machado como si nunca el Gobierno de España hubiera tenido un gesto de esa entidad.

Díez, sin pelos en la lengua, se desató en su habitual sección de los viernes en 'Herrera en COPE':

La política magenta se llevaba las manos a la cabeza:

Es en esos momentos cuando piensas que verdaderamente no hay otra vida porque es que Azaña se levantaría de la tumba y le daría una bofetada, pero no solo por reivindicar aquello que no ha hecho, sino por las muchas cosas que ha hecho en negativo. Me permito, aunque sé que no nos escuchará y nadie se lo leerá, recordarle una frase de Azaña, recordarle a este farsante que, "os permito, os tolero que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la patria no es un mito". En fin, Pedro Sánchez es un farsante, una pena de hombre y una vergüenza de presidente.