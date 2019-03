Arrimadas se harta de la agresividad de Pepa Bueno: "Eso no se lo pregunta al PSOE cuando vienen aquí"

Semana del 8-M, prepárense todas las mujeres afiliadas a partidos que no sean progre-guays, porque las periodistas de Mediaset, Atresmedia, Prisa, TV3 y demás vienen con toda las ganas de evaluar si son o no buenas feministas.

El primer ingrediente lo hemos visto en la Cadena SER, cuando Pepa Bueno ha mantenido una zurra dialéctica con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, porque, según Bueno, defendía los vientres de aquiler. Cosa que Arrimadas ha negado tajantemente y ha retado a Bueno a que lea lo que de verdad dice su programa político.

Bueno ha llegado al límite de decir

La conversación fue tensa e incluyó un momento en que Arrimadas habló a su entrevistadora como "Señora Pepa Bueno" y en un tono no exento de mala uva. Pepa Bueno - El feminismo no ha sido definido por ningún partido. Es más, algunos partidos que se arrogan la descripción del feminismo se han encontrado con el feminismo históricamente. Todos los partidos de la izquierda. Es autónomo, tiene sus propias líneas de pensamiento. Ayer cuando les escuché decir qué es lo que era feminismo y qué es lo que no...

Inés Arrimadas - Es que nosotros defendemos que es para nosotros el feminismo y el feminismo que nosotros defendemos. No estamos diciendo que todo el feminismo tenga que ser así. (...) Ha habido partidos que han querido patrimonializar el feminismo. (...) Ayer una persona en Internet conocida me decía que yo no podía hablar de feminismo yendo con tacones de diez centímetros. ¿Pero esto que es? ¿A mí me van a decir cómo tengo que vestir o como tengo que hablar? Yo creo que el feminismo es una cosa muy amplia y que sí ha querido patrimonializado por algunos partidos (...) A mí no me representa el feminismo de decir ‘portavozas'. (...) No nos identificamos con el feminismo donde te dicen lo que tienes que vestir o lo que tienes que decir o lo que tienes que votar para ser feminista. (...) Tan malo es el negacionismo como decir que todos los hombres son maltratadores.

Pepa Bueno: Eso lo dice Vox. Eso no lo dice nadie, ni de su partido, ni del PP, ni del PSOE, eso sólo de decir que todos los hombres son maltratadores lo dice Vox.

Inés Arrimadas: ¿Lo dice Vox?

Pepa Bueno: Vox dice que las feministas dicen eso.

Inés Arrimadas: Hay discursos que no ayudan. (...) Nosotros decimos el femenismo como lo vemos. Yo no voy a expulsar a nadie del feminismo.

Pepa Bueno: Pero no se defienda, que no la estoy acusando de nada, estoy describiendo (...). Esta mañana decía que Ciudadanos es coherente, porque deja en manos de la oferta y la demanda, cuánto cuesta alquilar un vientre ...



Inés Arrimadas - ¡Por favor!

Pepa Bueno: O cuánto cuesta alquilar un cuerpo. Regulan para que el mercado...

Inés Arrimadas: - ¡Me niego!

Pepa Bueno - ¿No?

Inés Arrimadas - ¡Me niego a que usted hable oferta y de demanda cuando estamos hablando de altruismo!

Pepa Bueno - ¿No es...?