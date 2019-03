Carlos Herrera acorrala al empresario teatral que impidió escapar de la turba golpista a la letrada acosada el 20-S

Carlos Herrera ha estallado este 7 de marzo de 2019 con la decisión conocida de que la secretaria judicial Montserrat del Toro no solo se vio impedida para salir por la puerta de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, sino que también el empresario del teatro contiguo intentó impedir por todos los medios que la funcionaria también pudiera evitar a la turba golpista y acosadora.

Denunciaba Herrera que de esta funcionaria se han conocido todos los datos posibles, pese a la petición de ella de preservar el anonimato:

Detalla que:

Y cargó contra ese dueño y responsable del teatro:

Pero va el encargado del teatro y dice que no, que no la deja salir de allí. De este tío sí que habría que saber quién es, el nombre, dónde va, cómo se llama, qué DNI tiene, dónde vive. De este hay que saber todos los datos posibles. No de la señora del Toro, cuya confesión ayer, cuyo testimonio ayer fue... Bueno, tan importante como el testimonio, por ejemplo, del práctico del puerto de Barcelona, que desmiente aquello que dijo Josep Rull de que no podía entrar el barco de Piolín en Palamós porque no cabía. Claro,¿cómo que no cabía? Claro que cabía. Es porque no le daba la gana a él. O los responsables de los hoteles que fueran acosados por acoger a guardias civiles y a policías.