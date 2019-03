Rosa Díez fulmina al 'okupa' Sánchez y al 'macho Iglesias retratando lo que ellos hacen con sus mujeres

Rosa Díez ha estallado este 8 de marzo de 2019 ante las manifestaciones feministas y los intentos de manipular a las mujeres con fines meramente políticos. La fundadora de Unión, Progreso y Democracia denunció en 'Herrera en COPE' como los partidos que alegremente se suman a estas manifestaciones, luego relegan a las mujeres en las listas:

Mucha parafernalia feminista, particularmente desde los partidos de izquierda, pero ninguna mujer es candidata a la presidencia del Gobierno de España. Yo sí fui candidata, pero no gracias a ellos. Yo no les pedí permiso, si les hubiera pedido permiso igual me hubiesen cooptado como representante en África, como la mujer del presidente, o como el número dos de la mujer del candidato de Podemos.