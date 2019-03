En Atresmedia tocan a rebato contra la gran apuesta de Vasile: Monegal llama tramposo a Risto Mejide y dice que sus reflexiones "no se las cree ni él"

En Atresmedia han tocado a rebato contra la gran apuesta televisiva en la competencia de Paolo Vasile: Risto Mejide.--Brutal enfrentamiento de Monedero con Marta Flich en 'Todo es mentira' de Risto Mejide--

Desde Onda Cero, su crítico televisivo, Ferran Monegal, que también lo es del programa 'laSexta Noche', le ha llamado poco menos que tramposo.

Y es que el polémico publicista es la actual estrella de Cuatro, un canal de rumbo incierto. En la actualidad, se encarga de lunes a viernes de 'TEM' y los domingos se sienta en su habitual 'Chester'.

Con motivo de la entrevista que en este último espacio le hizo Mejide a Willy Bárcenas el pasado domingo 10 de marzo de 2019, Monegal sacó la artillería desde Onda Cero.

Risto empieza con una de sus reflexiones en voz alta que son siempre una trampa pero que no se las cree ni él pero quedan muy bien. Dice que los hijos no somos responsables de lo que hacen nuestros padres y queda estupendamente, pero luego le entrevista y le dedica más de media hora a hablar de su padre, el ex tesorero del PP. Tiene mérito.

Julia Otero, callaba y otorgaba, y prefirió centrarse en la "historia tan bonita" que en esa misma charla Willy Bárcenas confesó acerca del mensaje que el hijo de Jordi Sánchez le envió cuando su padre entró definitivamente en prisión.

El tremendo choque de trenes entre Arcadi Espada y Risto en el Chester: "El tramposo eres tú"