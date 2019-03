Una soberbia Irene Montero se queja en la SER de que les ha penalizado no tener amigos en los medios y Pepa Bueno le desmonta la bobada

"La intención de voto de Podemos, en un promedio de varias encuestas electorales, ha bajado del 17,9 al 13,8. ¿Por qué este discurso que hace cuenta menos con el favor de los españoles?"

La pregunta de Pepa Bueno era bien clara, pero Irene Montero, este 12 de marzo de 2019 en Hoy por Hoy de la Cadena Ser, le empezó a contar su película, de modo que la presentadora se vio obligad aa intervenir: "Sí, pero yo no le pregunto la política en general, sino la de Podemos".

Claro, yo sé que puede haber desencantados, sé que hay gente que piensa que no somos todo lo que querrían que hubiéramos sido.

Esto solo era un aperitivo, porque Pepa Bueno preguntaba directa: "Dígame algún error y alguna decepción de Podemos".

Y aquí venía la verdadera Irene Montero, amamantada a los pechos de Pablo Iglesias, quejándose de los medios de comunicación, a los que les gustaría dictar la agenda de temas:

Irene Montero : La primera y más importante, los problemas internos... No solo digamos que no hemos contado con muchos amigos con los medios de comunicación, que a veces también han contribuido a llevar a portada cosas que de otros partidos nunca aparecen, como pasa hoy con Ciudadanos.

Pepa Bueno: Ojo, que Ciudadanos hoy está en todas las portadas... Como le haga un 'fact check in'...

Irene Montero: No, no, no está en ninguna.

Pepa Bueno: ¿En ninguna portada?

Irene Montero: No [ríe].

Pepa Bueno: En El País está, ayer fue portada en los digitales y también está en ABC.

Irene Montero: Sí, sí, el ABC y un poquito El País. Los propios periodistas reconocéis habitualmente que si estas cosas le ocurrieran a Podemos no se dejaría de hablar en décadas.

Pepa Bueno: Pues dígame qué periodistas.

Irene Montero: Enric Juliana.

Pepa Bueno: Yo sé que todos los políticos tiene mucho interés en hablar de los medios, pero vamos a hablar un poco de los políticos.