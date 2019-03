Rosa Díez despelleja a Carmen Calvo por su feminismo de pega: "A esta tipa hay que decirle que la derecha reconoció el voto de la mujer"

Rosa Díez le ha dado un buen revolcón a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por su performance del 8 de marzo de 2019, Día de la Mujer, y posteriores declaraciones en las que poco menos que acusaba a los partidos de la derecha de considerar a la mujer como algo molesto.

En 'Herrera en COPE' este 15 de marzo de 2019 ahondó en el tuit que había escrito sobre la semana sobre Carmen Calvo y su polémica frase.

Carmen Calvo: “El problema de las derechas es que no saben qué hacer con la mujeres ni dónde colocarnos” ¿Puede alguien explicar a Carmen Calvo que la reivindicación del feminismo es que nadie (ni derecha ni izquierda) nos "coloque" en ningún sitio?

Apuntaba Díez que:

El problema es que hemos oído sus declaraciones, que no es una frase de esas que hemos leido entrecomillada y que luego la ves en el contexto y no. A ver, no nos habíamos repuesto del bochorno de ver a la portavoz del Gobierno, a la vicepresidenta de Sánchez y a la mujer de Sánchez dar gritos y saltos en la manifestación del día de la mujer y cuando le ponen un micrófono delante nos suelta esta lindeza la vicepresidenta, además acompañada por risas y alborozos de la ministra de Justicia, la tal Lola Delgado que le reía las gracias a Villarejo cuando le explicaba que tenía puesta en marcha una red de trata de mujeres.