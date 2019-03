Losantos sacude de Albert Rivera: "Tú no sabes lo que es el feminismo porque eso no viene en la Coca-Cola..."

El exvicepresidente global de Coca-Cola, Marcos de Quinto, ha sido presentado esta mañana por Ciudadanos (Cs) como número dos por Madrid para las elecciones generales del próximo 28 de abril de 2019 (Si PP y VOX suman votos en provincias pequeñas el centroderecha español echaría al 'okupa' Sánchez de La Moncloa).

Ante más de 400 personas en Toledo y con el apoyo del presidente de Cs y candidato del partido a la Presidencia de España, Albert Rivera, De Quinto ha dicho que dar el paso de entrar en política le da «un poco de vértigo» pero que lo hace «para arrimar el hombro y ayudar al país» (A 41 días de las elecciones, PP, Cs y VOX llegan a la mayoría absoluta).

Fue escuchar estas declaraciones en su editorial de las 8 h en esRadio y Federico Jiménez Losantos estalló como si le hubiese poseído el Anticristo:

"Tú [Rivera] no sabes lo que es el feminismo porque eso no viene en la Coca Cola..."



"Si no tienes pasado, qué futuro vas a tener. Adelante no hay nada, el futuro no se puede ver. La cuestión de fondo significa que el centroderecha tiene que organizarse en torno a unas ideas básicas. El PP de Aznar tenía una doctrina coherente: la nación y la libertad, especialmente económica. Ese PP ya no existe. Rajoy estuvo con los golpistas hasta el final, y se marchó dejándonos a Falconetti solo por no dimitir".

"¿Cómo no vamos a mirar al pasado si es lo mejor que tenemos? Si no miramos al pasado, qué futuro vas a construir. Esas bobadas de las nuevas políticas como mirar al futuro... pero bueno, con esos bueyes hay que arar"