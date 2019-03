Carlos Herrera carga contra los dos "cretinos" del PSOE que rechazan el atraque de un portaaviones de la Armada en Getxo

Carlos Herrera ha pegado un puñetazo sobre la mesa este 21 de marzo de 2019 después de conocer como el PSOE de la localidad vizcaína de Getxo se ha posicionado con nacionalistas y proetarras para mostrar su rechazo, estéril por otra parte, a que el portaaviones de la Armada, el 'Juan Carlos I', atraque en el puerto del municipio.

Señaló Herrera en su editorial en COPE que:

Añade que:

Vamos, toda esta panda de cobardones, como tuvieran que necesitar que les protegiera el Juan Carlos I, ya verían ustedes lo que tardarían en meterse debajo de la quilla si fuera necesario. Como han hecho siempre. Como hizo el PNV en la Guerra, como hizo tantísimos otros.

Bueno, pues a eso le ha apoyado el PSOE de Getxo. Y volvemos a lo mismo. Nadie en el PSOE, nadie, ni la ministra de Defensa, que ya me extraña, yo no creo que tarde mucho en salir la ministra de Defensa a decir algo en esto, nadie ha desautorizado a este par de cretinos del Partido Socialista que prefieren estar, lógicamente cómo se conoce el Partido Socialista de Idoia Mendia, prefiere reunirse con Otegui a cenar que ir a recibir a la Armada Española al buque Juan Carlos I. Dice: "No, no. Aquí no. Buques bélicos no, por favor. La sensibilidad en la piel. Que yo soy progre".