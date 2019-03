El 'temor' de Losantos ante la desbandada de colaboradores: "Si alguno se fuera a Podemos sería una puñalada"

El fichaje de Vicente Azpitarte como número uno del PP por Granada al Senado para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, unido a la marcha de Cayetana Álvarez de Toledo, tertuliana habitual de esRadio, y de Pablo Montesinos, ha hecho que este 22 de marzo de 2019, Federico Jiménez Losantos haya abordado esta cuestión en su editorial de 'Es la Mañana de Federico'.

El director del programa comenzaba asegurando a su audiencia que:

Lo primero que tenemos que decirles es que en principio nosotros nos quedamos en la empresa. Yo tengo intención de seguir, no tengo ni contrato, soy el primer accionista y o tengo intención de abandonar la empresa, la empresa va bien. He hablado con Luis Herrero y me ha prometido y me ha jurado que seguirá metiéndose conmigo en los próximos años y yo con él y que no volverá a cometer el error de irse a la política y que Dieter Brandau me ha jurado que antes dejará de ser del Real Madrid que de esta empresa. Yo creo que eso es un juramente sólido. No le pedí además por sus hijos.