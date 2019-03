Carlos Herrera estalla contra Sonsoles Ónega por atacar al ejército: "No, no, ¡no te lo permito!"

La periodista de Telecinco Sonsoles Ónega es una de las últimas incorporaciones de Carlos Herrera a su programa. Desde su llegada a Herrera en COPE algunas de las opiniones de Ónega han suscitado la controversia de los oyentes y también entre los propios colaboradores, lo que alguna vez ha terminado en disputa.

Pero este lunes 25 de marzo la cosa ha ido a mayores por un sorprendente comentario de Ónega que ha terminado por agotar la paciencia del propio Herrera que no ha tenido más remedio que estallar literalmente en directo contra su colaboradora.

Herrera en COPE abordaba toda la polémica suscitada por la visita a Getxo del portaviones Juan Carlos I, el buque insignia de la Armada Española. Después de haberse pasado prácticamente toda la mañana explicado la ‘bofetada' que para el PSOE, PNV y Bildu ha supuesto las 10.000 visitas al portaaviones y las largas colas registradas para admirar el buque, al final de la tertulia saltaba la chispa.

Tras escuchar las opiniones de los oyentes, Herrera atacaba a los partidos que se han opuesto a la visita del portaaviones y visiblemente enfadado decía:

"¡Vamos a ver, todos estos mamertos, que es lo que son unos simples mamertos. ¿Cómo se creen que se ha desalojado al ISIS de Mosul y de Siria y de por ahí? ¿Con recitales de poesía o con pacifistas con pancarta y diálogo allí o con el Ejército? ¿Con ellos haciendo cenitas con Otegi o con lo que hay que tener que es un Ejército y tíos y tías que se juegan la vida por todos los demás?".

"Cuando se ponen de certamen de ‘miss Euskadi' diciendo que ellos como están por la paz mundial no quieren buques de guerra... oye pues perdóname", concluía Herrera.

Era el momento en el que Sonsoles Ónega tomaba la palabra con un sorprendente argumento que iba a provocar la reacción de todos sus compañeros de tertulia:

Y estallaba Carlos Herrera:

¡No, no, querida! ¡No, no, no, no, no. No te lo voy a permitir. No, no!".