Jiménez Losantos despelleja a Roures tras derrotarlo en los tribunales: "Me da a mí que tiene un bache en el ADN"

No es un buen día, precisamente, para el empresario Jaume Roures, colegacho a partes iguales de podemitas y de golpistas.

Tal y como comenta este 27 de marzo de 2019 el director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio), Federico Jiménez Losantos, el juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por el propietario y fundador de Mediapro contra el presidente de Libertad Digital por una supuesta vulneración del Derecho al honor por decir en un artículo en El Mundo lo siguiente.

El multimillonario Roures llevó a su dacha al llorica Junqueras y a Kim Jong-Pablo en grandes furgonetas con los cristales tintados, que es como si en la serie Narcos el guitarrista Trapero sustituyera al agente Peña. No sabemos si Roures se ha traído de Qatar a algún popeye ducho en coches-bomba -técnica que la ETA enseñó al Cártel de Medellín- o si se contenta con el apoyo del PNV, que a cambio de votar los Presupuestos ha pedido un referéndum legal catalán que ilegalizaría a España.

La magistrada niega con rotundidad el "ánimo difamatorio" de Jiménez Losantos en un artículo publicado en el diario El Mundo el 25 de septiembre de 2017 titulado 'La Conspi de Roures' y también en un editorial radiofónico del 15 de febrero de 2018 en esRadio donde criticaba la cena secreta mantenida por Roures en su domicilio con Oriol Junqueras y Pablo Iglesias en agosto de 2017.

El propietario de Mediapro solicitaba 50.000 euros en su demanda para que fueran abonados solidariamente por el director de 'Es la Mañana', El Mundo y Libertad Digital.

Según lo expuesto por la Fiscalía:

Destaca la ausencia de lesión al derecho al honor y la necesidad de tener en cuenta el contexto en el que sucedieron los hechos y teniendo en cuenta la globalidad del artículo en el que se dedica a efectuar una crítica acérrima a todo posicionamiento político distinto al del periodista. En la emisión radiofónica el demandado se refiere al demandante y asimismo a otras personas de notoriedad pública. Realizado el juicio de ponderación entre la libertad de expresión y el derecho al honor se concluye que la libertad de expresión es prevalente en este contexto y no hay vulneración ilegítima de derecho fundamental, interesando la desestimación de la demanda.

Y la jueza afirmó que:

Jiménez Losantos emite una dura crítica de un asunto que se ha divulgado a nivel nacional. Es evidente que no alberga duda alguna del tipo de opinión que se va a tratar, quedando claro que es un juicio, un parecer o creencia del periodista acerca de un hecho conocido y que asume quién la firma. No se puede obviar el tenso contexto en el que se publica la columna de opinión, en vísperas del 1 de octubre de 2017, siendo un hecho notorio la existencia de zozobra en la sociedad, alerta en los medios de comunicación y contienda política y social, lejos de una situación de normalidad en la que la columna hubiera podido adquirir una resonancia diferente. El artículo, guste o disguste, efectúa una crítica mordaz y global hacia cualquier posicionamiento contrario a las creencias del autor y periodista, que, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión e información, opina sobre un hecho divulgado por la mayoría de medios de comunicación.

Añade la magistrada que:

El periodista Jiménez Losantos, ya con el fallo en la mano, comentaba este 27 de marzo de 2019 lo siguiente sobre Roures:

Evidentemente, este tipo, como no ha opinado nunca, nunca ha firmado nada, pero este es a quien le regalaron laSexta. laSexta la crearon mediante la corrupción la gentecilla de Zapatero y sus socios y además crearon el periódico Público, 'Pumbi', que ese sí se dedicó a difamarme a mí lo habido y por haber. Roures no entiende lo que es la opinión. Él es un comunista millonario, que además hace su fortuna en un país islámico. Es decir, tiene lo peor, de lo peor, de lo peor. Tiene la facundia, la soberbia del rico, el sectarismo del comunista y el fanatismo sin escrúpulos del petrodólar. Es que lo tiene todo.

Apunta Losantos que:

Me da a mí que no sé si tiene un bache en el ADN o algo tiene. Desde luego ayer tuvo un disgusto porque si ya no manda en la justicia en Barcelona...