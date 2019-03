Herrera y González sobre una posible prórroga de Sánchez en La Moncloa: "Hay una tasa de anormales preocupante"

Sin anestesia. Santiago González, colaborador de 'Herrera en COPE', ha estallado este 28 de marzo de 2019 ante la eventualidad de que Pedro Sánchez pudiera repetir estancia en La Moncloa después de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

En el comentario que tiene el tertuliano político de Carlos Herrera y también columnista de El Mundo fue a degüello contra quienes pueden 'permitir' que el presidente Sánchez pueda prorrogar su estadía en la poltrona. Y el propio director del programa matinal ponía la guinda.

Comenzaba así hablando de la presentación de las 110 medidas del PSOE de cara a los comicios generales:

Aquella no fue la presentación de un programa de partido. La escenografía era un despliegue de banderas españolas y europeas que son las que justamente no se ven en los mítines del PSOE. No hubo referencias a la Constitución, ninguna alusión al golpismo catalán, nada que recuerde a la crisis que ya tenemos encima pese a la repercusión que ya tiene en la tasa del paro la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Ya habíamos asumido que en el sanchismo no hay ningún político constitucional, es que tampoco hay un solo economista.