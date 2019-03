A Évole le sale cruz la jugada de ir a visitar al Papa al Vaticano: "No quiso hablar de Franco"

Jordi Évole ha conseguido entrevistar al Papa Francisco para 'Salvados'.--El papa Francisco retira insistentemente la mano para evitar que los fieles besen su anillo--

Según ha desvelado el espacio de laSexta en sus promos colgadas en las redes sociales, el reportero se las verá con el Sumo Pontífice en una entrevista que se emitirá el próximo domingo 31 de marzo de 2019.

Évole era entrevistado este 27 de marzo se 2019 por Juan Ramón Lucas en Onda Cero como parte de la estrategia del grupo Atresmedia para promocionar la entrevista y confesó que, aunque intentó tirarle de la lengua a Francisco con el asunto de la exhumación de los restos de Franco, pinchó en hueso:

Me dijo que no quería entrar en ese tema, me dijo que ese tema lo llevaba la Secretaría de Estado del Vaticano, que es cierto que estuvo en contacto con la presidenta Carmen Calvo, y que él no quería entrar en eso.

Donde sí quiso entrar fue en el tema de la Memoria Histórica y ahí sí que fue muy contundente: 'siempre he defendido el derecho no de las familias sino de la sociedad a encontrar los cádaveres y una sepultura digna'.

El Papa tiene frases...el suyo es un lenguaje muy llano. Estuvimos hablando los primeros minutos de cosas tan mundanas como de dónde come, con quién, si tiene móvil o no...