Losantos le congela la sonrisa a la COPE: "Están a la pasta y después de los alardes del Papa yo no voy a poner la crucecita"

Federico Jiménez Losantos ha vuelto a saldar este 3 de abril de 2019 deudas con su antigua empleadora, la Cadena COPE, y todo a cuenta de los ataques de su 'jefe supremo', el Papa Francisco, a España, dejando ver en esa entrevista con Jordi Évole del 31 de marzo de 2019 que aquí no vendrá "hasta que no haya paz".

En su editorial de 'Es la Mañana de Federico' cargaba inicialmente con toda la artillería contra Su Santidad vaticana:

Tenemos un Papa satánico que se ha ido ahora a cortejar al Islam, invitado por el comendador de los creyentes, que es el sultán de Marruecos, que es el jefe religioso de la nación vecina. Dice que hay que respetar y dialogar con el Islam. Lo que tienen que hacer los países islámicos es no matar a los católicos. Pero los católicos, a este Papa, no parecen importarle mucho. A este Papa lo que le gusta es 'El Follonero'.

Añadía:

Y luego la verdadera agresión a España, decir que no viene a España hasta que no haya paz. La paz de Otegui, del Follonero, de los golpistas. Esto es lo que pesa la Conferencia Episcopal en el Vaticano.

Recordaba que:

Cuando yo estaba en la COPE al menos nos peleábamos. Pero, ¿qué dice la COPE de esto? Pues nada, qué van a decir. Están a lo que están, a la pasta y a la crucecita. ¿Cuántas crucecitas van a caer después de los últimos alardes del Papa contra los católicos en general y los de España en particular? Pues no lo sé, pero yo antes la ponía y ahora no la pienso poner. ¿Cómo que vendrá a España cuando haya paz? ¿Y en tu alma cuándo va a haber paz, siniestro?