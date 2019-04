Carlos Herrera revela las indecentes relaciones entre 'El País', Pedro Sánchez y Bildu

El Parlamento vasco vivía este 4 de abril una escenificación del PSOE por arrimarse a lo más perverso de la extrema izquierda española, la que llama "presos políticos" a los asesinos etarras (El indigno Sánchez suplica y acepta el voto ensangrentado del etarra Otegi).

Durante el debate de la "ley de abusos policiales", un parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, llamó "nazis" y "franquistas" a los sindicatos policiales españoles y les comparó con los criminales de guerra juzgados en Nüremberg (Sánchez pisotea la memoria de los asesinados socialistas pactando con bilduetarras que llaman "nazi" a la Policía).

Estas infamias muestran no sólo la ruindad de Bildu, sino también su cinismo: ese partido viene llamando "presos políticos" a los asesinos etarras, ha participado en homenajes a terroristas e incluso les ha calificado como "luchadores por la libertad" para referirse a los asesinos de más de 800 españoles (Carlos Herrera se pitorrea con el empalagoso encuentro entre Sánchez y Obama: "Niñas, ponedme música de arpa").

En el marco de esa amistad entre socialistas y proetarras, el PSOE de Pedro Sánchez le dio una traicionera puñalada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los socialistas votaron junto al PNV a favor de la citada "ley de abusos policiales".

La noticia abría informativos de radio y televisión, ocupaba destacados en los medios digitales y este viernes es portada de todos los diarios españoles, de todos salvo uno en el que no se lee ni una línea de lo acontecido en el Parlamento vasco...

El diario El País no informa de ello tal y como ha revelado Carlos Herrera. El locutor de COPE se ha mostrado indignado y ha arremetido contra el diario de Prisa:

"Y de todo esto ni una sola palabra la busquen en el diario El País. Ni una sola línea de información. Ni un titular. Ni una fotografía, ni un comentario. ¡Nada, absolutamente nada!"

Bochorno desinformativo en que en el que incidía Santi González: "Sí. Esto es asombroso porque el diario de Prisa que fue referencia de tantos, entre los que me encuentro, es el único diario nacional que no le cabe la bronca vitoriana en su contexto. Y no ya en la portada, como dices y lo sacan los demás, ni un breve".

Y concluía Herrera criticando también el silencio de Fernando Grande-Marlaska:

"Ni el ministro del interior que a lo mejor es lector de este periódico y no ha tenido ocasión de informarse"

El partido de Otegui se ha convertido en la pieza esencial sin la cual Sánchez no podría haber aprobado seis decretos leyes electoralistas en la Diputación Permanente del Congreso. Bildu ha expresado su deseo de convertirse en un socio estable del PSOE si Sánchez es investido presidente del Gobierno, y se ha jactado públicamente de ver a ministros humillados solicitando el voto batasuno.