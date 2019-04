El desespero de PRISA por sacar mierda contra el partido de Santiago Abascal le lleva a un vertedero prehistórico

Están a la desesperada. Las terminales mediáticas del grupo PRISA, la Cadena SER y El País, no saben cómo meterle mano a Vox y están a la rebusca de lo que sea con tal de dañar su imagen a nivel electoral.

Producto de esa búsqueda en el vertedero, la Cadena SER, con la amplificación de El País, ha vendido como el 'gran hallazgo' una pelea que el actual asesor y mano derecha de Santiago Abascal, Kiko Méndez Monasterio, tuvo junto a otros compañeros, con un grupo cultural de izquierdas entre los que estaba Pablo Iglesias.

El problema, sin ser falsa la información, es que estamos hablando de una riña tumultuaria acaecida en 1998 en la Universidad Complutense de Madrid, es decir hace más de 20 años cuando Vox, ni siquiera, estaba en el imaginario de nadie.

De hecho, el propio Monasterio aclaró en la Cadena SER que:

Sin embargo, a la SER y a El País habría que recordarles que visualizaran un vídeo bastante más reciente en el que Iglesias se jacta de la paliza que propinan a unos raperos por intentar sustraer una mesa de mezclas -Pablo Iglesias justifica darle unos puñetazos a "gentuza de clase más baja que la suya"-:

Solo me he roto el hueso una vez y me lo rompí por dar un puñetazo y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio y un grupo de lúmpenes, gentuza de clase más baja que la nuestra intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos.