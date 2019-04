Pepa Bueno ordena apagar los micrófonos cuando Daniel Lacalle dejaba en evidencia a Pedro Saura del PSOE y a Jorge Uxó de Podemos

No hay nada peor que perder las formas en un debate, sea político o social, aunque hay que admitir que en este caso, Lacalle tenía contra las cuerdas a Saura y Uxó, justo cuando todo se fue de madre. (Daniel Lacalle va a machete contra el PSOE: "Pocas veces les llamé mentirosos; exijo que se retracten y no me voy a olvidar")

Que esta campaña va a ser especialmente calentita era algo de prever, con cuatro grandes partidos con posibilidades de formar Gobierno, y eso sin tener en cuenta el fenómeno Vox que puede dar el vuelco al tablero.

Con la incertidumbre sobre una nueva crisis económica agravada por la posibilidad de un brexit salvaje, Pepa Bueno ha querido reunir en Hoy por hoy a los principales candidatos económicos: Daniel Lacalle del PP, Pedro Saura del PSOE, Jorge Uxó de Podemos y Toni Roldán de Ciudadanos -Vox fue invitado pero no quiso acudir-, según El Español.

Hasta aquí todo normal. El problema es que estuvo lejos de ser un debate civilizado en el que unos se dejan hablar a otros, algo especialmente importante en la radio, donde es muy fácil que no se entienda nada.

La conversación comenzó a subir de tono cuando Saura pidió la palabra durante una intervención de Lacalle.

El candidato del PP, en vez de dar paso a su adversario, siguió hablando, alegando que quería acabar la frase. Pepa Bueno tuvo que intervenir. (Daniel Lacalle ajusta cuentas (y pensiones) con un desinformado Pablo Echenique: "No mienta")

"Yo les ruego que encontremos el punto de cortesía intelectual para que esto sea un debate y no una sesión parlamentaria en la que yo tenga que dar la palabra pero que se puedan terminar los argumentos", dijo mientras tenía que subir el tono para imponerse a algún participante que también le quería interrumpir. "Pero para eso hay que responder y no soltar un speech y luego responder lo que quieran responder".

A continuación, Saura ha retomado la palabra y ha asegurado que Lacalle quiere privatizar el sistema de pensiones, ante lo que el popular ha saltado con un "eso es mentira". Eso ha dado comienzo a un guirigay en el que el socialista intentaba seguir, Lacalle le llamaba mentiroso y los demás decían que ellos también querían hablar.

Lo ha tenido que ser finiquitado por Pepa Bueno como si fuera una profesora de parvulitos. "¿Podemos bajar el volumen de todos los micrófonos, por favor?", quitándole la palabra a todos de golpe. La imagen transmitida ha dado vergüenza ajena a las redes:

Lo más triste es que no ha sido la última vez que ha ocurrido algo así. Minutos después Saura y Lacalle han vuelto a engancharse y Bueno ha tenido que intervenir de nuevo: "¿Pueden hablarse y dejarse contestar?". "El resumen de la España de los últimos 40 años", dijo el candidato de Podemos. Pese a todo, siguieron abroncándose, obligando a la presentadora a ir a publicidad a ver si se calmaba el personal.

Y aunque parecía que en un primer momento la cosa se calmaba, poco después se volvió a descontrolar cuando Toni Roldán de Ciudadanos quiso cortar a Lacalle. El popular no se calló y ambos estuvieron hablando de forma simultánea hasta que la presentadora tuvo que volver a intervenir, aunque ni por esas se callaba el popular, a quien Bueno le tuvo que llamar la atención individualmente: "Señor Lacalle, escúcheme a mi".

Para acabar el debate, Saura y Lacalle volvieron a engancharse, cuando el del PSOE estaba en su última intervención y el candidato del PP le ha cortado. Ni Pepa Bueno ha podido frenarlo esta vez. "Lo que están planteando es la privatización progresiva del sistema de pensiones", ha dicho Saura, a lo que Lacalle ha contestado con un "¡mentira!", y mientras hablaba el socialista, Lacalle repetía "mañana de fake news". No han tenido más remedio que bajar sus micros, subir la música y despedir el debate.

