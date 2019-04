De la Morena pone a parir brutalmente a "la señorita de compañía" Alba Carrillo, harto de los insultos de la ex de Courtois

Alba Carrillo, la televisiva ex de Fonsi Nieto (madre de su hijo), Feliciano López y ahora de Thibaut Courtois, es un filón mediático, y ella lo sabe.

Así que desde que el guardameta del Real Madrid con el que tuvo un pequeño affaire hace algunas semanas con ella -todo terminó cuando las fotos se filtraron a la prensa y el asunto estalló por los aires- pasó por El Transistor de Onda Cero, Alba Carrillo tiene un nuevo enemigo número uno: José Ramón de la Morena.

El periodista le comentó esto a su invitado: "A esta señorita todo esto le ha beneficiado, pero a ti te ha perjudicado". Y Alba Carrillo estalló en su Instagram... La rencorosa de Alba Carrillo deja bizco a José Ramón de la Morena con un salvaje ataque: "Machistorro".



Y fue este 7 de abril de 2019 cuando el locutor no soportó más saliendo a la contra desde El Transistor:

Y luego la última que se me ha quedado ahí también. Es una señora, a la que yo ingenuo de mí, llamé señorita. Pero mi educación habrá quedado un poco antigua o pueblerina. Pero esta señora me dice que no es señorita y me ha estado insultando por eso...

Esta señorita de compañía de Courtois, que le ha estado haciendo compañía a Courtois algunas noches. Bueno, antes fue señora de compañía también, que le hizo compañía a Feliciano López, y también de Fonsi Nieto.

Como salieron unas fotos con Courtois y él estuvo aquí una noche y salió ese tema justo cuando el Barça le había metido una pana... Ha estado insultándome desde donde ha podido. Yo no la insulté, ni siquiera la nombré, a la señora de compañía de Courtois, que le hacía compañía esa noche, yo no la insulté, y ella sí me ha estado insultando.

Insultar puede cualquiera, pero la credibilidad ya es otra cosa. Que te den un púlpito por ser supuestamente mono ya dice mucho de esta sociedad que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma. Porque ahora, todavía, eres un poco monina, pero te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla.

Y si lees lo que dices, y te ves en televisión en los programas que haces, te darás cuenta de que cada vez eres más estúpida. Y la estupidez ya te he dicho que no se cura. Te queda un poquito tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona.