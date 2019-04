Carlos Herrera desbarata el discurso ambiguo de Pedro Sánchez con los golpistas y le da la puntilla: "Los indultará"

La entrevista de Ferreras con Pedro Sánchez en La Moncloa el 10 de abril de 2019 está dando mucho de que hablar. En la entrevista se comentaron diversos temas y entre ellos el problema del 'separatismo' catalán. Carlos Herrera ha querido dar su punto de vista en su programa de 'Herrera en COPE' 11 de abril de 2019, mandando un contundente mensaje:

Cuando les pones delante algunas cuestiones clave del futuro, cantan. Sánchez ayer en laSexta: ¿Usted va a indultar en el caso que sean condenados a los líderes del procés? Lo que el presidente contestó: Ah no no, yo hasta que no se manifieste el poder judicial yo no digo nada. Luego la política ya hablará.