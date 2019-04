Rosa Díez explota ante el rechazo de Iglesias al escrache sufrido por Cayetana: "¡Hay que ser sinvergüenza!"

Rosa Díez no se ha guardado epítetos en el bolsillo para sacudirle un tremendo estacazo a Pablo Iglesias, líder de Podemos, por decir en la entrevista que le hicieron en las noticias de Antena 3 la noche del 11 de abril de 2019 que rechazaba el escrache que le hicieron a la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo y cualquier tipo de acoso que pudiera producirse en las universidades o cualquier espacio público -Joan López Alegre (PP): "Lo que le pasó a Cayetana es el resultado de lo que el supremacista Torra señala y los suyos ejecutan"-.

La fundadora de Unión, Progreso y Democracia, que tiene sección fija en 'Herrera en COPE', todos los viernes, fue contundente este 12 de abril de 2019 para despellejar a Iglesias por sus palabras.

Carlos Herrera le centraba el balón para que Díez rematase:

Oye, ¿qué tal te suena cuando oyes decir a Pablo Iglesias que es intolerable que en una universidad no se deje hablar a una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo?

La respuesta de la política magenta no dejaba lugar a dudas -Así se derretía Pablo Iglesias con los acosos a los políticos: "Los escraches son jarabe democrático de los de abajo"-:

Me suena a cinismo e hipocresía de las gordas y desde luego a cobardía. Un tipo que no ha reconocido que él ha organizado escraches contra todo aquel que se movía en dirección no impuesta por él es un hipócrita y un sinvergüenza.