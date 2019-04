Decenas de católicos muestran su ira contra la COPE por la gracieta de Poli Rincón sobre Notre Dame: "Me recuerda a las Fallas"

"Te digo una cosa, he visto un vídeo que me mandaba mi amigo Juan Carlos Pedraza y qué bonito está, me recuerda a Las Fallas".--¡Arde Notre Dame!: Las 10 cosas que hacen tan importante la Catedral de París--

El imperdonable comentario sobre lo que en ese momento estaba ocurriendo en la catedral de Notre Dame, que ardía pasto de las llamas, era del colaborador de 'Tiempo de Juego', Poli Rincón, en una emisora episcopal, la COPE, lo que acabó de soliviantar el ánimo de muchos.--Un diabólico incendio destruye la catedral de Notre Dame--

El veterano Pepe Domingo Castaño intentó echar agua al fuego, pero las redes estaban ya que echaban humo:--Periodista de 'El País': "Si Dios existiera, esto ocurriría en la Almudena"--

Pepe Domingo Castaño: ¿Pero te pasa algo hoy, Poli? ¿Hace calor en Sevilla?

¿En serio ha dicho Poli Rincón en la emisora católica que el incendio de una de las catedrales católicas más emblemáticas de la historia de la humanidad le parece muy bonito porque le recuerda a las fallas? Decidme que no es verdad. — Juanma Rodríguez 🇪🇸 (@juanma_rguez) 15 de abril de 2019

@tjcope, @RichardDees Pero como es posible que tengáis en antena a un tipo que dice en pleno directo que ver arder la catedral de Notre Dame es muy bonito, que parecen las fallas. ese personaje se llama Poli Rincón, este tipo se merece que no le den voz en ningún medio nunca más. — José GC (@AAbodroc) 15 de abril de 2019

Oye, lo de Poli Rincón en la Cope está siendo vergonzoso. La última que ha dicho sobre #NotreDame es: "Qué bonito está, parecen las fallas"



Alguien debería pararle en algún momento, ¿No? — Iván Blanco (@IvanBlanco26) 15 de abril de 2019

@tjcope, @RichardDees @Comunase Poli Rincón si te parece bonito ver arder Norte Dame por que parece las fallas según has dicho en antena, nos gustaría verte arder a ti como un puto ninot, eso sería mucho más bonito sin duda alguna maldito payaso. — José GC (@AAbodroc) 15 de abril de 2019

Norte Dame qué bonito, cómo las fallas. Poli Rincón.

Lo que hay que oír.

Vaya comentarios que salen por varios sitios. — Gerardo Gilsanz (@GGilsanz) 15 de abril de 2019

14 años escuchándoos y lo de Poli Rincón de vergüenza, y ya no es un día aislado. Qué pena.... no os imagináis lo que os perjudica. — Alex Criado (@AlexNoblejas) 16 de abril de 2019

Hacer el ridiculo al nivel que están haciendo Poli Rincón o Paco González diciendo gilipolleces sobre el incendió de Notre-Dame en @tjcope es difícilmente superable. — Javi Alonso (@javixnoe) 15 de abril de 2019

Cuenta @Javirodespi que Poli Rincón se cachondea del incendio en Notre Dame. Y lo hace en la Cadena Cope. Por debajo de los platelmintos. — Israel Loranca (@israelloranca) 15 de abril de 2019

He leído y oido muchas barbaridades del incendio,pero lo que ha dicho Poli Rincón comparando Notre Dame con una falla es para que le echen esta misma noche.Y encima lo ha dicho en la Cope — Juandazulon (@juandazulon) 15 de abril de 2019

Otras 'perlitas' sobre Notre Dame en la retransmisión de 'Tiempo de Juego'

El caso es que como la retransmisión del anodino Leganés-Real Madrid no estaba dando mucho de sí, el programa deportivo de la COPE se centró durante varias fases del encuentro en lo que sucedía en esos mismos momentos en París, produciéndose alguna que otra 'perlita' para el recuerdo. Qué mal parece haberles sentado el liderato a algunos.

A Paco González y Poli Rincón les suponía mucho shock que no metieran un helicóptero o aviones a apagar el fuego de la catedral, entre risas, mientras el resto de compañeros les llamaban a la cordura:

Paco González: No viene un helicóptero con agua, ni un hidroavión ni nada. Poli Rincón: Y tienen el río ahí al lado, ¡que le metan una manguera! Pepe Domingo: Si no lo hacen será por algo. Si echan toneladas de agua a lo mejor rompe la estructura del peso. Poli Rincón: Porque estará contaminado el agua. Paco González: ¡Pero es que a este paso no va a quedar estructura! [Ríe] De momento la aguja ya la han perdido... Poli Rincón: Exacto, a ver cómo dan las horas del reloj ahora... Lama: Es que dentro solo en retablos, en pinturas, en murales... Todo lo que toques la puedes liar. Paco González: Pero si no tocas se va a quemar. Va a haber unos murales churruscaditos... Manolo Lama: De todas formas el error es que no te han llamado a ti, si te llaman lo habías arreglado en diez minutos. Poli Rincón: Yo confío en Paco. Paco González: En España habríamos rajado, es que se ve una manguerilla nada más. Sanchís [a Poli]: Me alucina el conocimiento que tienes en profundidad de cada una de las parcelas del saber.

