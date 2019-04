Pedrojota escupe veneno contra Vox... ¡y luego se extraña de que el partido de Abascal rechace ir a su 'mini debate!

Son las cosas de Pedrojota Ramírez. El director de El Español sacó las garras para meterle un zarpazo a Vox y celebrar sin disimulo alguno que la formación de Santiago Abascal fuese vetada por parte de la Junta Electoral Central en ese debate de Atresmedia que cada vez cuenta con menos participantes después de la 'tocata y fuga' de Pedro Sánchez -Muchas risas con 'Chani' en la mesa de 'Al Rojo Vivo': "Sánchez os ha dejado tirados como una colilla"-.

Sin embargo, el ataque del periodista riojano venía dado por el rechazo de la propia formación 'verde' a un 'mini debate' en El Español después de que este medio atacase con saña a Vox -Pedro Sánchez le hace un feo a Atresmedia: pasa de ir a su debate para refugiarse en la TVE de la soviética Mateo-.

En 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) de este 17 de abril de 2019, Pedrojota señalaba lo siguiente:

El gran titular lo he escuchado esta mañana en un brillante resumen entre periodístico y literario de la campaña electoral en el que he escuchado la siguiente frase: "Primer gran revés de Pedro Sánchez en la campaña electoral". Es decir, la Junta Electoral ha cumplido con su obligación de aplicar la legalidad y el gran perjudicado ha sido el que promovía el mito de las tres derechas aceptando como único debate un debate en el que estuviera también una fuerza hoy por hoy extraparlamentaria. Es verdad que también Podemos y Ciudadanos en alguna medida lo eran cuando participaron en los debates en 2015, pero Podemos ya había tenido la legitimación de un porcentaje muy importante en las elecciones europeas...

Rosana Laviada, suplente de Losantos, le recortaba lo obtenido por Vox y no hace mucho tiempo, precisamente -El ridículo supremo de Atresmedia con el debate chafado del 23-A: de televisar el sorteo de turnos a verse cancelado-:

Pedrojota seguía:

Sí, pero la Junta Electoral ha considerado que una comunidad autónoma no es equivalente al resultado en dos elecciones de ámbito nacional. Tenemos que aceptar que hay un árbitro y que, de la misma manera que nos parece, ya era hora, que la Junta Electoral asumiera responsabilidades, que los propios tribunales ordinarios y la Fiscalía no están asumiendo, mandando retirar los lazos pues tenemos que entender esta resolución.

Añadía el director riojano que:

Y no nos chupemos el dedo, no estamos hablando de medios de comunicación privados. Estamos hablando de medios de comunicación, digámoslo eufemísticamente, concertados. Es decir, el dúopolio televisivo forma parte del tinglado del poder gubernamental y no es casualidad que Atresmedia se haya prestado, le haya puesto el balón en el punto de penality, exactamente en el sitio en el que quería Pedro Sánchez. ¡Qué casualidad, justo en un momento en el que se está dirimiendo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la resolución del expediente más importante que es contra la concertación en la contratación de publicidad de manera cartelizada por parte de Mediaset y Atresmedia en contra del pluralismo. Y resulta que hay una serie de vocales cercanos al Gobierno que están abogando por el borrón y cuenta nueva, mientras Marín Quemada, el último mohicano que defiende el servicio público y algunos otros románticos insisten en que la vulneración ha sido tan flagrante que requiere de una sanción de la que quede referencia.