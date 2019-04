Zasca de Álvarez de Toledo a Mónica Terribas por patinar con una grave acusación contra la candidata del PP

12 horas después de que Cayetana Álvarez de Toledo participara en el debate de TVE con el resto de partidos tuvo que verse las caras con Mónica Terribas, la locutora estrella de la radio de TV3, Catalunya Radio, conocida por dirigirse a sus oyentes como ‘ciudadanos de la república de Cataluña' el día de la DUI -Susanna Griso da la cara por Mónica Terribas ante los zarpazos de una trabajadora purgada de la TV3-.

Sin embargo no hubo un debate especialmente tenso, Terribas sabe que estos días está regulada por la Junta Electoral Central y debía ceñirse al minutado de la misma y a permitir que la candidata del PP por Barcelona, que era entrevistada desde Madrid, se pudiera expresar con amplitud.

Eso no significó que Terribas no tratara de hacer trampitas con la historia repitiendo consignas que 'calan' bien ante los oyentes aunque no sean verdad, como que hay 11 ministros del Gobierno Aznar empapelados por corrupción, cifra falsa, aunque errara en querer vincular ello a Cayetana Álvarez de Toledo, creyendo - por error - que ella formó parte de ese Gobierno, cuando no pasó por el PP hasta 2008.

Mónica Terribas: "Hoy todo el mundo está hablando sobre es ‘si no se dice no es sí', si quiere pasamos a otros temas, porque hay un montón de cosas, quizá le quedó un resquemor en alguna de las cosas que dijo".

Cayetana Álvarez de Toledo: "Si se refiere a ..."

Mónica Terribas: "A la cuestión de la violencia de género".

Cayetana Álvarez de Toledo: "No me refería tanto al caso de la violencia de género, que es a donde lo llevó la señora Montero, Irene, me refiero, yo me refería a un punto del programa electoral del PSOE, que me parece sorprendente, una tradición que cambia la forma de relacionar a hombres y mujeres, que es (...) decir que todo lo que no sea un si expreso es un ‘no' y yo lo discuto. (...) Yo no creo que un silencio necesariamente sea un ‘no'. (...)"

Aún con todo Mónica Terribas sacó a pasear algunos mantras habituales del independentismo, como culpar de todo al 'nacionalismo español' en el que sitúan al PP, Ciudadanos y Vox.

Mónica Terribas: "Le preocupa el crecimiento del nacionalismo catalán, sin duda. ¿Le preocupa también el crecimiento del nacionalismo español?"

Cayetana Álvarez de Toledo: "Más que el crecimiento del nacionalismo en Cataluña, si miramos los datos, la división en dos grandes bloques ha existido, el nacionalismo del ‘sole poble', del 70%, que hubiera una hegemonía nacionalista en Cataluña, eso no lo ha conseguido, y esa ha sido la derrota del nacionalismo catalán a pesar de gozar de un, digamos, cantidad de poder económico, mediático, cultural, prácticamente hegemónico, y eso es una fuente de esperanza para mí".

Mónica Terribas: "Se han acabado los tiempos de la hegemonía. La realidad política se ha fragmentado con la pluralidad que tenemos, con Ciudadanos, con el PP, con todas las formaciones que están ahí. En España ha llegado más tarde esa pluralidad, pero está claro que el tiempo de las hegemonías se terminó".

Cayetana Álvarez de Toledo: "Hay un libro de Moises Naim que habla de la fragmentación de todo (...) El nacionalismo va silenciando y arrinconando, colocando debajo de una costra institucional, mediática y comunicativa a quienes piensan diferente y no comulgan con el ideario nacionalista (...)".

Mónica Terribas: "En esa línea usted defiende, por ejemplo, recuperar transferencias (...) entre las cuales figuran ‘prisiones' o ‘educación' y que esa competencias tengan ajustes".

Cayetana Álvarez de Toledo: "No es tanto una recuperación de competencias como dice usted".

Mónica Terribas: "¿Ajustes?"

Cayetana Álvarez de Toledo: "Hay hechos que se tienen que contar y mitos o versiones sesgadas que deberían, por el propio bien de los alumnos, no deberían estar ahí. (...) Está esa famosa entrevista a Tarradellas que le hace Ivan Tubau, en la que Tarradellas habla de que el nacionalismo de Pujol empezaba a ser una dictadura blanca que se iba apoderando de todos los ámbitos de la sociedad para ir imponiendo su proyecto ideológico. (...) Hace falta recuperar una recuperación o rescate democrático. Ir recuperando espacios para la pluralidad, el debate y la democracia".

Mónica Terribas: "¿Aplicarían ya el 155 si ustedes gobernarla?"

Cayetana Álvarez de Toledo: "Ni demonizo ni santifico el artículo 155 (...) Tiene que ser en términos morales y sociales, rentable ser constitucionalista. No puede ser que sólo esté la nacionalista. Hay constitucionalista que se han sentido desprotegidos por sus instituciones".

"¡USTED VIVIÓ DE CERCA LA CORRUPCIÓN DE AZNAR!"

Mónica Terribas trató de presentar ante sus oyentes a Cayetana Álvarez de Toledo como una figura que 'vivió de cerca' la corrupción por haber trabajado para Ángel Acebes durante el Gobierno Aznar, y era cierto que trabajó para Acebes, pero no durante el Gobierno Aznar, sino durante un breve tiempo durante 2008 (Aznar salió del poder en 2004).

Terribas repitió la cantinela de que había 11 ministros de Aznar afectados por corrupción y hasta amenazó con "repasar las sentencias". ¿Qué sentencias? Cabría preguntarse. Ha habido dos ministros de Aznar condenados: Jaume Matas y Rodrigo Rato. Lo cual ya es bastante grave, y puede que en un futuro se sume un tercero, Eduardo Zaplana, aunque todos ellos son por temas ajenos a su labor de ministro (Matas y Zaplana por sus labores en las comunidades de Baleares y Valencia y Rato por Bankia). ¿Y de dónde saca a los 8 restantes? Cooge la foto viralizada en internet en la que metían en el mismo saco a toda persona que había sido llamada a declarar alguna vez. Como se aplicara ese mismo rasero a las figuras de la corpo de TV3 alguno se iba a echar risillas. Cayetana no parecía tener ganas de polemizar al respecto.

Mónica Terribas: "Corrupción. Usted, tristemente, seguro que la ha sufrido y la ha vivido de cerca porque formó parte de un gobierno, el de José María Aznar, cuando usted trabajaba para Ángel Acebes, donde ha habido 11 de 14 ministros con procesos abiertos, investigados, no vamos a repasar las sentencias, porque estaríamos ahí un año... hay decenas de personas imputadas relacionadas con el Partido Popular".

Cayetana Álvarez de Toledo: "Un matiz, yo no he estado nunca en el Gobierno...".

Mónica Terribas: "No, ya, pero ha trabajado por ahí muy cerca..."

Cayetana Álvarez de Toledo: "No he formado parte de ningún gobierno, estoy deseando formar parte de uno. Entré en el Partido Popular cuando ya estaba en la oposición y, luego llegó Mariano Rajoy y me fui en el año 2015. En esa época de la que usted habla, yo no estaba en el PP. ¿Usted habla como limpiar la imagen del partido? Hay dos principios fundamentales: defender la presunción de inocencia. Y cuando los jueces dictan y habla ser todo lo implacable que esa sentencia indique".

Mónica Terribas: "¿Esa presunción de inocencia también vale para los que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo?"

Cayetana Álvarez de Toledo: "Ya he dicho que sí. (...) Jordi Sánchez me mandó una cárcel diciendo que quería mantener un debate conmigo en la cárcel. (...). Me parece que él no tenía que ser candidato a unas elecciones. (...) Él está procesado por un golpe a la democracia. (...). ¿Por qué hay un doble rasero entre los procesados por corrupción y los procesados por atentar contra la democracia? A estos últimos se les pide indulto (...)".

Mónica Terribas: "Han indultado a muchas personas condenadas por corrupción como usted sabe".

Cayetana Álvarez de Toledo: "No sé cuántos indultos ha habido...".

Mónica Terribas: "Bastantes".

¿Bastantes? Hay determinadas afirmaciones que hay que concretar. Si Mónica Terribas dice que en España se indulta con frecuencia a corruptos. Porque ni Luis Roldán, ni Gabriel Urralburu, ni Carmen Salanueva, ni Jaume Matas, ni ninguna persona condenada por apropiación de dinero público, que se sepa, ha sido indultada. Todo lo más, los caso ‘Treball' de Unió (que eran, precisamente, nacionalistas catalanes), o el grupo de Alberto Flores y Luis Oliveró por tratar superar los límites de financiación establecidos por ley. Pero Terribas tenía muy claro su objetivo: dar a entender que los independentistas catalanes son peor tratados que el resto.