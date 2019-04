'Julia es la monda': Otero permite que Pedro Sánchez se ría en su cara del desprecio que le ha hecho a Atresmedia

"He cumplido con Atresmedia". Así, sin anestesia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era entrevistado el 18 de abril de 2019 en el programa de Onda Cero 'Julia en la Onda' y, como era de esperar, salió a relucir el plantón del socialista al grupo de comunicación con el que se había comprometido a debatir el próximo 23 de abril de 2019, a cinco días para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 -TVE pendiente de 'recibir instrucciones' del Gobierno para el debate con Pedro Sánchez-.

Se esperaba que Julia Otero, una de las voces más representativas de la radio informativa de Atresmedia, le saltara a la yugular. Sin embargo, sus reproches, más bien tibios, permitieron al presidente del Gobierno reírse en la cara de la periodista esgrimiendo argumentos tan 'consistentes' como que eran los grupos de comunicación los que se arriesgaban a que pasaran estas cosas, pese al esfuerzo, ilusión y dineros invertidos en la organización de un debate que ahora mismo sería a tres, PP, Ciudadanos y Podemos por la 'fuga' de Sánchez -El ridículo supremo de Atresmedia con el debate chafado del 23-A: de televisar el sorteo de turnos a verse cancelado-.

Normal que estas cosas sucedan en el grupo mediático del que es consejero delegado Silvio González y con la permisividad de Javier Bardaji, director General de Atresmedia Televisión y militante destacado de Ciudadanos, cuyas abultadas chequeras se llenan a la misma velocidad con la que entonan las proclamas del progresismo más radical e incendiario. Eso sí, luego Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, sus 'socios preferentes', bien les exigen cuentas o les hacen la cobran -Todo por la pasta: Atresmedia se hace de oro siendo el altavoz de golpistas, batasunos y podemitas-.

Yo defendí la propuesta de esta casa de hacer un debate a cinco y después la Junta Electoral emitió una decisión que yo acato pero no comparto de quitar una fuerza política. Por eso, ahora honestamente creo que ese debate se debe hacer en la televisión pública y sigo pensando que tiene que ser a cinco este debate pero la JEC ha deteminado otras condiciones. A partir de ahí, yo he cumplido con esta casa, con Atresmedia, y son las condiciones que no comparto de la Junta Electoral Central las que han hecho cambiar las cosas, de ahí que el Comité Electoral del PSOE haya hecho cambiar nuestra posición porque el debate no es el mismo. Por eso, pido a los líderes políticos de otros partidos que reconsideren su decisión y vayan al medio público a hacer el debate que merecen todos los españoles.