Rosa Díez acusa a Pedro Sánchez de liderar el 'fascismo rojo' en España y de ser 'mentiroso y chapucero'

La estábamos esperando y nunca defrauda (Rosa Díez explota ante el rechazo de Iglesias al escrache sufrido por Cayetana: "¡Hay que ser sinvergüenza!").

Como cada viernes, este 19 de abril de 2019, Rosa Díez se ha pasado por 'Herrera en COPE' para analizar la actualidad del panorama político en nuestro país y mostrar su opinión sobre decisión de Pedro Sánchez de recular y participar en el debate del próximo martes en Atresmedia (Rosa Díez: "Pedro Sánchez es una vergüenza como presidente y como hombre").

Para Díez esta decisión del líder socialista demuestra que no tiene ningún tipo de prejuicio ni de limite:

"Es otro ejemplo más de que en ocho meses de Gobierno ha hecho más por el desprestigio de las instituciones que por cuidarlas. Lo importante no es que al final sí se celebre el debate, lo relevante es lo que Sánchez ha querido hacer, que ha sido intentar que no haya ningún tipo de debate igual que quiso que no hubiera elecciones atrincherándose en La Moncloa".