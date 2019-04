La SER fulmina al pseudo-humorista y amiguete de Dani Mateo por vejar a las personas con Síndrome de Down

La Cadena SER ha fulminado al pseudo-humorista David Suárez, que a falta de talento, decidió conseguir cierta repercusión recientemente con algunos comentarios expresados en redes sociales en contra de las personas con discapacidad.--David Suárez, guionista de Dani Mateo, también se burla de las personas con cáncer--

La radio de PRISA ha asegurado que Suárez "no volverá a colaborar" con Los40 Principales, donde aparecía en el programa que presenta Dani Mateo 'Yu, no te pierdas nada'.--David Suarez, colaborador de Dani Mateo, se burla de una chica con síndrome de Down: "Me hizo la mejor mamada, usó muchas babas"--

La polémica se desató el pasado jueves 18 de abril cuando el personaje en cuestión publicó en su cuenta de Twitter la siguiente 'reflexión':

"El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down"

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 18 de abril de 2019

Tras estos hechos, la Cadena SER ha decidido prescindir de Suárez, que no volverá a colaborar en ningún programa de la emisora. Desde Vodafone yuhan censurado las palabras del humorista, y han asegurado que entre sus principios se cuenta el "profundo respeto a todos y todas por igual".