Carlos Herrera deja como 'La Chata' al trilero Sánchez por maquillar los espeluznantes datos del paro

Las elecciones generales están más cerca que nunca, el próximo 28 de abril de 2019 los españoles podrán elegir que opción es su favorita para presidir el Gobierno de España. Los principales líderes políticos cerrarán este 26 de abril de 2019 la campaña electoral en las grandes ciudades para intentar convencer a aquellos indecisos que a día de hoy no tienen todavía claro su voto.

En el análisis de la mañana en Herrera en Cope su director, Carlos Herrera, hacía balance sobre estos meses de Gobierno de Pedro Sánchez en los que ha señalado que los datos sobre el paro no han mejorado, precisamente:

No nos estamos acordando de la economía, los indicadores señalan que vienen tiempos revueltos. Tiempos no tan cómodos o no tan de crecimiento como en los últimos años y en los últimos meses.