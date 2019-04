Carlos Herrera revela en directo la desesperada petición que le ha hecho Pedro Sánchez

Lo ha revelado en antena Carlos Herrera en COPE este viernes 26 de abril, último día de la campaña electoral: Pedro Sánchez y los responsables de la campaña del PSOE están muy nerviosos por cómo se ha ido desarrollando la campaña y la consiguiente evolución del voto en su tramo final (Carlos Herrera deja como 'La Chata' al trilero Sánchez por maquillar los espeluznantes datos del paro).

Herrera revelaba, a las 9 de la mañana en Herrera en COPE, que le habían llegado informaciones, procedentes de diversas fuentes socialistas, que apuntaban a la desazón reinante en el PSOE sobre un deterioro en intención de voto que pondría en serio peligro su triunfo esta cita con las urnas el 28A como pronostican las encuestas.

La acusación en el impeachment ( proceso de destitución) contra Clinton no se fundamentó en el delito sexual sino en la mentira. Sánchez no miente más porque no tiene más tiempo; pero tras la exhibición de un falso documento la Junta de Andalucía debe denunciarlo ante la Justicia