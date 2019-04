El venenoso comentario de José María Izquierdo en la SER contra Vox y con la anuencia de Pepa Bueno

José María Izquierdo, columnista habitual de 'Hoy por hoy' (Cadena SER), se marca un artículo en el que, con la anuencia de Pepa Bueno, intenta amedrentar y acojonar a su audiencia de lo malo que es que el partido de Santiago Abascal pueda llegar a tener una porción de poder -Exabrupto de Pepa Bueno en El País contra Vox acusando al partido de Abascal de machista, homófobo y racista-:

Izquierdo adoctrina a su parroquia con la amenaza de que la llegada de Vox al Gobierno supondría retornar nada más y nada menos que a la Edad Media:

E insiste en la idea de que no todos los políticos son iguales. Ahí tiene razón, aunque no por la deriva con la que él pretende enfocar la sentencia:

Sobre todo, no se engañen y entierren esa funesta expresión de son todos iguales. No es cierto: unos son unos reaccionarios y otros, no. ¿Es igual Sánchez que Casado, Rivera que Iglesias? ¿Verdad que no? ¡A las urnas, todos a las urnas!