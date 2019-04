Toni Cantó sobre los gritos contra Rivera en la sede del PSOE: "¡Caramba! No decían no con Otegi"

El líder de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó, ha analizado este martes 30 de abril de 2019 en Es La Mañana de Federico, de esRadio, los resultados de su partido en las elecciones autonómicas y generales y el escenario político que se abre después de ellas.

El hasta ahora diputado en el Congreso lamentaba la "radicalización" del PSOE que a su juicio ponen de manifiesto los gritos de la noche electoral en Ferraz pidiéndole a Pedro Sánchez que no pactase con Albert Rivera. "¡Caramba! ninguno decía no con Otegi, o no con Puigdemont, o no con Torra" afirmaba Cantó en la entrevista con Federico Jiménez Losantos.--Toni Cantó salta al cuello del "sinvergüenza" Echenique y de los cobardes del PSOE por el acoso brutal de Rentería--.

Precisamente Carlos Herrera afirmaba en la mañana de este 30 de abril de 2019 que esos gritos estaban preparados: Todo se va a negociar cuando pase el día 26 incluso esta presidencia de gobierno que Sánchez pretende hacerla en solitario, sin Rivera pero que Podemos no va a permitir que sea sin ellos.

"'Y con Rivera no' que es lo que decían, en una frase nada casual, en la calle Ferraz la noche de las elecciones. Eso de que era espontáneo...eso estaba bien preparado por los cuatro tíos que están bien colocados ahí que es la frase que le llega a Sánchez para que diga "he captado el mensaje""

Decía el locutor en la COPE.