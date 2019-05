Pedro Morata desbarra en plena retransmisión de la SER: "¡Qué mal lo estoy pasando! Si no me dejo el corazón aquí o alguna arteria de las de Iker Casillas..."

Perdía el Valencia en la noche de este 2 de mayo de 2019 contra el Arsenal y el narrador de la SER, Pedro Morata, mostraba en antena lo mal que lo estaba pasando ante el juego de los ché, que acabarían perdiendo por 3 a 1 en la ida de las semifinales de la Europa League.

El problema es que parece que en PRISA les ha dado por hacer demasiadas 'bromitas' y chascarrillos con el tremendo susto médico que ha sufrido en las últimas horas Iker Casillas, hospitalizado tras sufrir un infarto de miocardio:--Iker Casillas sufre un ataque al corazón mientras entrenaba--

Esto dijo Morata desde las ondas de la SER:

Madre mía si no me dejo el corazón aquí o alguna de las arterias de las de Iker Casillas. Si no me ponen un stent poco faltará.