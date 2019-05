La tropa de Julia Otero celebra que el golpista Puigdemont pueda ir a las europeas: "¡Ser prófugo no le invalida!"

Catalunya Radio y RAC1 no son las únicas emisoras donde se han escuchado comentario de euforia por la decisión de los juzgados de lo contenciosos-administrativos de aceptar la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas.

En el programa de Julia Otero de Onda Cero sus tertulianos se mostraron contentísimos por la decisión. No fue cosa de Julia Otero, que trató inicialmente de dar una imagen más equilibrada, sino de Elisa Beni, Juan Manuel de Prada y Xavier Sardá (en especial los dos primeros), que criticaron con dureza los intentos de impedir que Carles Puigdemont pudiera ser candidato a eurodiputado.

Elisa Beni calificó de ‘magníficos' a los magistrados y miembros de la junta electoral partidarios de que Puigdemont se presentara, mientras ponía a caldo a todos los demás:

Elisa Beni - El voto de los siete miembros de la Junta Electoral estaba absolutamente forzado. (...)

Xavier Sardá - Las denuncias llegan de "parte".

Elisa Beni - En el caso de Puigdemont fue el Partido Popular. Ciudadanos fue a remolque. Da toda la sensación de son los representantes del PP y Ciudadanos los que llevan armado todo ese armazón jurídico en la Junta Electoral para sacar a Puigdemont. Y una de estas personas, designadas por Ciudadanos, había escrito un artículo en el que defendía que Puigdemont debía ser inelegible. (...) Es un poco prevaricador.

Juan Manuel Prada - Esta es una consecuencia del positivismo. (...) El derecho se dedica hacer contorsiones dependiendo de los impulsos y los instintos de quien tiene el poder. (...) La realidad es que el señor Puigdemont concurrió a las últimas elecciones autonómicas en las mismas circunstancias jurídicas en las que está hoy (...) La justicia se ha dado cuenta de que excluir a Puigdemont era un disparate.

El periodista Xavier Sardá, próximo al PSC y único enemigo del independentismo presente en Onda Cero, trató de hacer lo que parecía que iba a ser un alegato a favor de la justicia española, en el sentido de que si ha dado en esto la razón a los independentistas, los independentistas ya no podrían decir que nunca les daba la razón. Pero ese argumento nunca llegó a terminarlo, porque una Elisa Beni enloquecida no paró de replicarle a pesar de que no estaba diciendo nada que se contradijera con lo dicho por ella anteriormente:

Xavier Sardá - Habrá muchos oyentes que se pregunten como tres personas fugadas pueden presentarse a las elecciones....

Elisa Beni - ¡Pues yo te lo explico!

Xavier Sardá - No. Estoy diciendo que muchos oyentes que no entenderán que fugados puedan presentarse...

Elisa Beni - ¡Pues es falta de cultura democrática!

Xavier Sardá - No falta de cultura democrática. La gente tiene derecho, desde su propia percepción, puede indignarle (...). Es decir, la gran pregunta que deben formularse los oyentes (...) es cómo queda la justicia española tras esto.

Sardá seguía intentando esgrimir su argumento de que lo bueno de que los tribunales dieran la razón a Puigdemont es que Puigdemont ya no podría decir que los tribunales estaban sometidos, pero Elisa Beni seguía cortándole una y otra vez para hablar con ella misma.

Elisa Beni - ¡Marchena no tiene nada que ver con esto! ¡Sardá, no liemos a la gente!

Xavier Sardá - No lío a la gente. Para desliar a la gente estás tú. Yo estoy para complicarlo todo, porque soy muy limitado. En estos momentos los que dicen que España es una dictadura franquista, el hecho de que, porque es jurídicamente posible, (...) el Sr. Puigdemont pueda presentarse a las elecciones, dice bastante a favor del sistema judicial español.

Elisa Beni - ¡Pero es que esto no tiene que ver con los catalanes ni gaitas, sino con derechos fundamentales!

Xavier Sardá - ¿Pero por qué dices que no tiene nada que ver?

Elisa Beni - ¡Déjame terminar! ¡Déjame terminar!

Xavier Sardá - La sensación que tiene la gente es que estos nos toman el pelo a todos. (...) Los independentistas tienen todo que ver.

Elisa Beni - Yo voy a dar argumentos, no voy a hablar como en una barra de bar.

Xavier Sardá - No como lo mío.

Elisa Beni - Estás hablando de ‘la gente piensa, la gente piensa'. (...) Aquí de lo que se trata es de defender la democracia (...).

¿Puigdemont no es un prófugo? Entre los alegatos pro-Puigdemont sorprendió que Prada asegurara que no era prófugo.

Julia Otero - Sinteticemos: el hecho de ser un prófugo no le invalida ser candidato.

Juan Manuel de Prada - En términos estrictos no es exactamente un prófugo, puesto que se fue de España antes de que pesara sobre él ningún cargo.

Puede ser que en el momento de irse de España no lo fuera, pero en la actualidad la justicia le ha requerido y él no se ha presentado.

Juan Manuel de Prada - (...) Intentar que Puigdemont no pudiera presentarme era de testiculario: de poner los huevos encima de la mesa y decir: "¡Este tío, Puigdemont, no puede! ¡No es serio!

Julia Otero - Queda claro, Juan Manuel, que era tan poco serio que ya los jueces permiten que se presente.

Al final consiguieron que hasta Otero, tan partidaria de la equidistancia, se mojara diciendo que no era serio que se hubiera querido impedir a Puigdemont presentarse.

Ahora sólo hace falta que nos digan en cuantos países del Parlamento Europeo hay candidatos que se encuentren en busca y captura pero se les permita ser candidatos.