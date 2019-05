Festival de palos en la carrera por llegar a la alcaldía de Madrid: Ortega Smith (VOX) destroza a Carmena

El debate electoral a la alcaldía de Madrid se celebró este 6 de mayo de 2019 y ha sentado a José Luis Martínez-Almeida (PP), Javier Ortega Smith (Vox) y Manuela Carmena (Más Madrid) a la derecha de los moderadores -Javier Casal y Lucía González- y a Carlos Sánchez Mato (Madrid en Pie), Begoña Villacís (Cs) y Pepu Hernández (PSOE) a su izquierda.--La 'falsa promesa' de Carmena con las familias desahuciadas en Lavapiés: 2 meses conviviendo de pensión en pensión--

El candidato de VOX tenía claro que su rival en la carrera por la alcaldía es Carmena, que ha cambiado la bandera de 'Ahora Madrid' por otra, y se lanzó a su cuello.

Atentos al festival de 'zascas' que le propinó a la aspirante a revalidad la alcaldía:

Donde no se fomente a los okupas, se libere el suelo, se baje la presión fiscal, ¿quién va a querer tener una vivienda en Madrid si todo son trabas y si encima vienen y te okupan la casa y llega la alcaldesa y te aplaude?

Otras frases destacadas y propuestas de los candidatos:

"La culpa es de los cartoneros porque ya no recogen el cartón" (Carmena)

Javier Ortega Smith: "Operación Chamartín, Operación Sureste... se estrangula la posibilidad de construir viviendas, menos mercado, más especulación y precios disparados. Se les llena la boca hablando de viviendas sociales. La vivienda no se soluciona con sonrisas.

"No va a haber solución a la vivienda mientras no se proteja la propiedad, donde se baje la presión fiscal, se combate con los okupas, no se les aplaude"

"Es el Madrid de la prohibición. Hay que invertir en el Metro"

"No tengo BiciMad, tengo mi propia bicicleta..."

"Moveremos el Orgullo Gay a Casa de Campo"

Manuela Carmena: "El PP había vendido las viviendas sociales y hacía desahucios. Nosotros los frenamos. Es verdad que ha habido desahucios pero hay que ver los que había. Tenemos 3.300 viviendas sociales que se están construyendo..."

"Todos los comerciantes de Madrid Central han registrado aumento de ventas..."

"Dato superimportante: Se ha disminuido el uso del coche en un 6%"

"Tenemos que trabajar juntos..." (de las 100 enmiendas de C's y PP no han aceptado ni una)

"No hay más que pasarse por Madrid y ver que está maravillosa"

Plan Chamartín, Plan Nuevo Norte... 4000 viviendas. Poner la Ciudad de la Justicia (100 millones de euros tirados en Valdebebas por Aguirre)

"Estáis criticando el progresismo y eso me sorprende mucho"

Carlos Sánchez Mato: "Hay familias que están ahogadas por el precio de la vivienda y mucha vivienda vacía. Hoy se desahucia gente. Hoy se acaba de desahucia a Soraya en Vicálvaro".