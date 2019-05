Rosa Díez incendia la COPE contando en antena el 'descortés' gesto de Carlos Herrera con ella

Rosa Díez ha incendiado las ondas hertzianas este 10 de mayo de 2019 comentando en antena la sorpresa que le produjo estar en los estudios de COPE en Sevilla y no encontrarse con Carlos Herrera -Carlos Herrera y su minuto histórico contra Pedro Sánchez: "mentiroso, falso, mentiroso patológico"-.

La fundadora de Unión, Progreso y Democracia visitaba la capital hispalense para participar en su sección de todos los viernes, 'La Semana en tres tuits', después de haber participado en una conferencia en Jerez de la Frontera el 9 de mayo de 2019 -Rosa Díez lanza una sombría advertencia sobre el futuro de España que pondrá en alerta a más de uno-.

Sin embargo, la ilusión de encontrarse con el director de 'Herrera en COPE' se le fue por el desagüe y así lo contaba -Rosa Díez crucifica al 'okupa' de La Moncloa: "Es terrible tener a un mentiroso patológico como Sánchez"-:

Buenos días Sergio (Barbosa) , no sé si sabes que estoy en Sevilla y estoy sentada en la silla donde suele sentarse el jefe. El jefe no está.

Barbosa, sustituto de Herrera, exclamaba -Rosa Díez fulmina al 'okupa' Sánchez y al 'macho Iglesias retratando lo que ellos hacen con sus mujeres-:

Díez respondía:

Tampoco está en la azotea y yo he subido a la azotea. En fin, menos mal que está Eduardo que nos ha recibido, menos mal que ayer estuve en Jerez de la Frontera, en el Ilustre Colegio de Abogados y ahí me recibieron. Pero vengo a Sevilla a ver al jefe y resulta que no está. Es que es una cosa... con lo educados que son los sevillanos. Pero bueno, yo estoy encantada de estar contigo, Sergio, pero yo tenía que hacer notar esto, que para una vez que vengo a Sevilla, aquí el llamado monstruo de las ondas no ha venido a recibirme. Estaba esperando que me recibiera como recibe un señor a una señora